Lucas Rodríguez, en una imagen de archivo O Parrulo Ferrol

Con los nervios propios de su primera convocatoria, esperó Lucas Rodríguez la confirmación oficial de que formará parte de la selección española sub 19 que viajará hasta Vrnjačka Banja (Serbia) para disputar el torneo Futsal Love Serbia’, que tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre.

En esta competición, el combinado nacional se medirá a Países Bajos (miércoles, a las 16.00 horas) y al equipo anfitrión (jueves, a las 16.00 horas). En el otro grupo están Portugal, Francia y Hungría, que lucharán por un puesto en la final. Lucas, que se concentrará el 29 de este mes, cumple así su primer sueño.