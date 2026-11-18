Diogo marcó su segundo gol de la temporada frente al Peñíscola Jorge Meis

Después de un comienzo algo más discreto que la temporada pasada y en el que no le estaban saliendo las cosas, por mucho que lo intentase, Diogo Schlemper está recuperando su mejor versión, aquella que le hizo brillar desde su llegada a O Parrulo Ferrol. En el pasado duelo ante el Servigroup Peñíscola volvió a reencontrarse con el gol después de varios partidos en los que la suerte se lo negó.

No obstante, el ala no le dio mucha importancia a esa sequía anotadora, pues “nunca me pongo ese peso de tener que hacer goles. Para mí marcar es un regalo. Si haces las cosas bien, estas pasan y anotar es una de ellas”. En este sentido, reconoció que no estaba en su mejor momento, pero ahora “sí que estoy más cómodo. Estoy volviendo a mi mejor versión tanto física como mentalmente".

Así, también habló sobre esa victoria no tan lucida frente al Peñíscola, pero muy importante para las aspiraciones del equipo. De esta manera, aseguró que "sabemos que no hicimos nuestro mejor encuentro, no estábamos finos, pero supimos sufrir y mantener esas ganas de continuar luchando y conseguir los tres puntos".

Ahora, tanto él como todos sus compañeros ya están pensando en el duelo de mañana frente al Xota, un club ante el que "hay que tener cabeza durante los 40 minutos porque es un equipo que ganó sus dos últimos encuentros en casa y quieren sumar otra vez. Hemos trabajado sus debilidades, sus cualidades y así intentar llevarnos nosotros la victoria”.

Por último, habló sobre la posibilidad de disputar la Copa de España, indicando que “todavía está muy lejos para pensar en ella. Estamos muy bien posicionados y la racha es buena, pero hay que seguir pensando partido a partido y no desviarnos del camino”, finalizó Diogo.