Lucas Rodríguez, en una imagen de archivo O Parrulo Ferrol

No dejan de surgir buenas noticias en O Parrulo Ferrol. Después de los dos títulos que cosechó David Novoa, estrella del primer equipo, este año con la selección española, ahora llega otro éxito con la llamada de Lucas Rodríguez para formar parte de la prelista de convocados de la selección española sub 19.

Este hecho, sin duda, refuerza todo el trabajo que hace el club ferrolano, no sólo con el equipo que compite en la Liga Prime Futsal, sino también con la cantera, donde el objetivo es formar a todos los jugadores y jugadoras. En el caso de Lucas, además, ya sabe lo que es debutar en la máxima categoría, pues lo hizo este año en el encuentro contra el Barça en el Palau.

Asimismo, también forma parte de la rutina de entrenamientos de los mayores, algo que ha sido tenido en cuenta por el seleccionador Albert Canillas. Ahora, deberá esperar a mañana para saber si formar parte del combinado que viajará a Serbia del 29 de noviembre al 6 de diciembre.