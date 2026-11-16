Un muro infranqueable llamado Caio César

Caio César no sólo detuvo la mayoría de los disparos que recibió, sino que también se incorporó con peligro al ataque Jorge Meis

O Parrulo Ferrol volvió del parón que tuvo de dos semanas por la puerta grande, consiguiendo una victoria de mucho mérito ante un Servigroup Peñíscola que, como apuntó el técnico del cuadro ferrolano, Gerard Casas, “fue mejor que nosotros, chutaron a puerta el doble de veces que nosotros, Caio César fue nuestro mejor jugador y eso suele ser un mal síntoma, pero sumamos tres puntos gracias a nuestra afición. A Malata estaba preciosa, apretaron, nos ayudaron en los momentos jodidos, Caio estuvo espectacular y conseguimos tres puntos muy importantes”.

Y es que la hinchada no dejó de brindar su apoyo a su equipo cuando más lo necesitaba, incluso después de que el equipo visitante lograse empatar momentáneamente a dos. Eso, unido a la “maxia” que hay en el pabellón, propició esa victoria. Pero también influyó un nombre, un Caio César que fue el mejor del partido gracias a sus 29 intervenciones, toda una hazaña, lo que acabó frustrando a sus rivales, que no sabían qué más hacer para batirle. De hecho, el técnico contrario, Gerard Pusó, le alabó en la sala de prensa, indicando que “hizo un partidazo. Realizó paradas de todos los colores. Nosotros no podíamos hacer más, tuvimos las ocasiones, sólo nos faltó la finalización, pero no podíamos porque su portero estuvo muy inspirado y eso fue clave. Hay que felicitarle por su actuación”, dijo.

Su tocayo Casas también coincidió con él, pues siempre confió en el meta brasileño. Así, desveló que “llevaba bastante tiempo intentando ficharle porque creía que era un acierto enorme que jugase con nosotros. El año pasado hizo seis meses en España y ya estuvo bien en algunos partidos, a pesar de que siempre cuesta venir desde Brasil hasta aquí, pero es que este año lleva encuentros espectaculares. Es un portero de mucho nivel y marcó las diferencias”, comentó el preparador catalán.

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Y Caio respondió a esa confianza y a ese cariño como mejor sabe hacer: parando. Esta temporada está a un nivel excelso, dándole, junto al resto de sus compañeros, muchos puntos a O Parrulo. El pasado sábado fue otra muestra, aunque una muy complicada porque lo normal sería perder con ese volumen de ocasiones concedidas. Sin embargo, su entrenador vio algo especial desde el banquillo y se lo hizo saber a Pol Cuairán, su segundo.

El técnico confesó que “cuando peor estábamos, le dije a Pol que aunque estábamos haciendo un partido malísimo, íbamos a ganar porque era el día en el que el portero lo paraba todo. Además, no solo detuvo todo, sino que estuvo muy vivo para darle un balón a Yan (Matheus) y que éste marcase un golazo desde 37 metros que nos hizo estar mucho más tranquilos. Sin duda, la victoria es de él y de la afición. Sin ellos, sería muy complicado. Yo creo que con el paso de los días lo valoraremos mucho más, ya que ahora no somos conscientes de lo que hemos hecho”.

Aun así, a pesar de esa alegría por llevar catorce puntos en ocho jornadas, el preparador no está nada contento, pues “mi obsesión es ser cada día mejores y hoy –por el partido del pasado sábado–, dimos un paso atrás, sobre todo tras el gran encuentro que hicimos contra Jaén. Ya estoy pensando en el correctivo del lunes, que va a ser muy duro porque hicimos muchas cosas mal. Ahora tenemos que corregir todos esos fallos e ir el viernes a Pamplona a conseguir otros tres puntos muy importantes”, finalizó.