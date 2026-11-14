O Parrulo Ferrol vuelve por la puerta grande (4-2)

Novoa volvió a ser el hombre más peligroso de O Parrulo Jorge Meis

Como si no hubiese pasado el tiempo, O Parrulo Ferrol regresó a la Liga Prime Futsal como lo había dejado: con una victoria. Esta vez superando a un combativo Servigroup Peñíscola, que peleó hasta el final.

Después de dos semanas de parón, O Parrulo volvía a la competición con muchas ganas y emoción, pues no sólo era el reencuentro con su afición, sino también un homenaje para David Novoa, junto con Pablo Muñoz, que fue campeón de la Finalissima, y para Pablo Vázquez Maiztegui, cuarto clasificado en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Por esas situaciones, los parrulos querían dedicarles una victoria y quisieron salir a morder desde el inicio, pero también el Peñíscola.

De hecho, fueron los visitantes quienes avisaron hasta en dos ocasiones, primero a través de Víctor Díaz y luego con Puchy, pero se toparon con un grandísimo Caio César para alegría de A Malata.

Sus compañeros decidieron no avisar, sino golpear directamente. Así, tras un gran robo de balón, Novoa cogió el balón y se marchó en velocidad, se frenó en seco en la frontal, le cedió el balón a Diogo y el brasileño se sacó un misión para poner el 1-0 en el luminoso. Ese tanto reforzó su planteamiento.

Se agita el partido

Les dio energía extra para seguir de igual manera, mordiendo arriba y resistiendo abajo. Y es que su rival, lejos de acusar el tanto, siguió atacando, pero con menos acierto, todo lo contrario que un O Parrulo que cada vez que llegaba, lo hacía con mucho peligro. Lo intentaron Jhoy y Brayan, sin mucho acierto. También Malaguti, que regresó a la pista y fue la luz en ataque, pues tras recibir el balón de espaldas, se giró rápidamente y sacó un latigazo que sorprendió a Gio. Eso no gustó a Gerard Pusó, que gastó su tiempo para que los suyos reaccionasen.

Esa decisión no pudo ser más acertada, pues el tanto que habían encajado antes tuvo su réplica en el otro lado, por medio de un Carles Saladié que volvía a apretar todo. A partir de ahí, subieron la intensidad, los nervios y la emoción, así como las ocasiones, siendo las más claras una de Turbi tras otra jugada de fantasía de Novoa, un palo de Diego Sancho o un lanzamiento con mucho peligro de Pablo Muñoz. Pero el balón no quería entrar, hasta que así lo hizo, con cierta fortuna, tras un remate muy forzado de Sanz, cuyo remate permitió que el balón entrase llorando. Así se cerró una primera mitad de mucha igualdad.

La segunda no quiso ser menos y también reclamó su cuota de protagonismo, pues todo estaba por decidirse cuando arrancó. Además, lo hizo con ambos equipos metiendo una marcha más, con Novoa y Sanz como principales agitadores, pero ambos no contaron ni con el respaldo ni la puntería necesaria para romper el equilibrio en el marcador.

Los cambios se sucedieron en ambos conjuntos para mantener la energía y buscar nuevas soluciones. O Parrulo estuvo a punto de encontrarlas con Brayan, ya que el brasileño dispuso de una ocasión muy clara, pero cruzó demasiado su tiro. Con todo, había encontrado una vía para hacer daño. También la buscó Peñíscola con Pablo Muñoz, pero tanto un disparo como el del resto de sus compañeros se topaban con un inmenso Caio César.

Eso dio ánimos a sus compañeros y a su afición, que empezó a apretar de lo lindo. Y en ese contexto hay un jugador que se crece: Novoa. El de Benavente volvió a desempolvar su chistera y, con otra acción de fantasía, estuvo a punto de marcar, pero la madera lo impidió. Con todo, nadie se lamentó porque Malaguti, más vivo que nadie, aprovechó el rechace para marcar a placer.

Ahora tocaba aguantar y defender las embestidas visitantes y en eso, el cuadro de Gerard Casas tiene un máster. Resistió dos palos, uno de Pablo Muñoz y otro de Yunii, lanzamientos que parecían ir dentro que Caio evitaba, y tiros lejanos. Pero nada entraba. Todo se alineaba con los ferrolanos. Y más aún cuando Peñíscola apostó por el juego de cinco. O Parrulo aguantó hasta el fallo rival y cuando llegó, los castigó con un golazo de Yan Matheus desde su propia área para acercarse más a la victoria. Pero antes de celebrar tuvo que ver como Víctor Pérez falló un penalti. Cuando lo hizo, todos los parrulos estallaron y festejaron juntos con su afición.