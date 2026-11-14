Un hueso duro de roer para O Parrulo Ferrol

Lucas Farias, durante el último encuentro de liga ante el Jaén Daniel Alexandre

Tras un nuevo parón por selecciones, regresa O Parrulo Ferrol a la Liga Prime Futsal y lo hace con una alegría por partido doble. Primero porque vuelve a jugar en A Malata, ante su gente, que se ha convertido en el sexto jugador, y segundo porque uno de sus mejores deportistas, David Novoa, retorna con una medalla de oro colgada de su cuello después de vencer en la Finalissima a Brasil. Con todos estos ingredientes, el conjunto de la ciudad naval busca sumar unos tres puntos claves ante un rival de su categoría, un Servigroup Peñíscola que no atraviesa su mejor momento (20.30 horas).

El conjunto de Gerard Casas se planta en este duelo con una semana más de descanso que su rival, puesto que además del parón por selecciones, el haber adelantado el encuentro contra el Barça generó esta situación. Un hecho que, como indicó Lucas Farias, “se hace un poco duro, pero viene muy bien para despejar la cabeza. Tenemos muchas ganas de volver a jugar”. Esas palabras fueron recogidas por su entrenador, que añadió que “aprovechas para desconectar un poco, para descansar las piernas y trabajar cosas que de normal no tenemos tiempo e intentas mejorar, aunque hay veces como podría ser nuestro caso, que estamos en una buena dinámica y no quieres parar. Pero eso no depende de nosotros y nos tenemos que adaptar y tirar para adelante”.

Y eso es lo que hacen, pues quieren ganar a un Peñíscola que no ha ganado en sus últimos tres partidos –dos derrotas frente a Córdoba y Palma Futsal y un empate contra Valdepeñas–. No obstante, ni el jugador brasileño ni el técnico catalán se fían, ya que “tienen una plantilla muy buena. A mí me gusta mucho”, dijo Gerard y añadió que “es un equipo bien trabajado y valiente. Proponen un fútbol abierto y atractivo y seguro que será muy igualado, pero contamos con el factor A Malata, que esperemos que decante la balanza”.

En esa misma línea habló Farias, asegurando que “Peñíscola es un equipo muy fuerte físicamente y todos sus partidos son ajustados, por lo que tenemos que estar más concentrados y no cometer ningún error”. Eso y que todos den su mejor versión, como hicieron en un último duelo donde sobresalió un David Novoa que llega como campeón de la Finalissima, un logro del que está muy orgulloso su entrenador, que señaló que “mucha gente me felicitaron a mí y yo les dijo que no, que él y la afición tienen la culpa porque David en A Malata es otro. Lo hacen volar y esperemos que este sábado pase lo mismo”, zanjó.