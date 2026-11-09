Novoa se proclama campeón de campeones con la selección

Novoa celebra el título con sus compañeros RFEF

Además del título continental que consiguió hace unos meses, Novoa ya presume de ser campeón de campeones. La selección española de la que formaba parte el jugador de O Parrulo Ferrol se hizo con el título de la Finalissima, un torneo en el que se dieron cita los finalistas de la Eurocopa –España y Portugal— y de la Copa América –Argentina y Brasil, que ejerció de anfitrión–, y que confirmó el dominio que ejerce a nivel mundial la escuadra dirigida por Jesús Velasco, que redondea un 2026 espectacular.

En Brasil –en concreto en el Arena Niteroi de Río de Janeiro– y contra Brasil, la selección española, con la presencia de Novoa, demostró el buen nivel en el que se encuentra. Así, después de un comienzo igualado, con mucha intensidad y ritmo, la velocidad de juego empezó a disminuir cuando ambos rivales acumularon cinco faltas.

Ya en la segunda mitad del duelo, con un guion parecido al que se había escrito en la primera parte, la formación de Jesús Velasco salió con una marcha más hasta que, a ocho minutos del final, encontró el premio con el tanto marcado por Gon Castejón. En esta situación, Brasil apostó por el juego de cinco para buscar el empate, pero en realidad fue la escuadra española la que aumentó su renta con el tanto de Cecilio. A punto de llegar al final, y tras el penalti fallado por Dyego, Antonio marcó el tercero para darle el título a la formación nacional.

Semifinales

Antes, Novoa había tenido protagonismo en las semifinales de la competición, en las que la selección española se impuso a la de Portugal en la tanda de penaltis –el jugador del combinado ferrolana no llegó a lanzar– después de que el tiempo reglamentario acabase con empate a dos goles. Pero el codazo que el jugador de Benavente sufrió de Rubén Gois poco antes del descanso permitió a la formación nacional disfrutar de una superioridad numérica que, sin embargo, no fue capaz de reflejar en el marcador.

De esta manera, Novoa sigue ganando peso en la selección española, que está en la cima del mundo.