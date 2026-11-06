O Parrulo Ferrol cae ante el mayor ritmo del Famalicão (4-8)

El capitán del Familiacão, con el trofeo que lo acredita como vencedor Daniel Alexandre

A Portugal se marcha la séptima edición del Trofeo Cidade de Ferrol de fútbol sala. El Famalicão se adjudicó un certamen en el que mostró más ímpetu que O Parrulo Ferrol, que acusó las bajas con las que se presentó al partido –algunas por compromisos internacionales, otros por descanso–. El encuentro, eso sí, les sirve para mantener el ritmo de cara a la competición liguera que vuelve a la acción en unos días.

Que en trece segundos el Familicão convirtiese en gol el saque inicial tras una gran jugada de equipo –portero incluido– dio cuenta de que el equipo luso venía con la intención de jugar algo más que un amistoso. Y, por si había alguna duda, el segundo tanto marcado por la escuadra visitante lo confirmó. Era el reflejo del mayor ritmo con el que la escuadra visitante saltó a la cancha ante un rival que no hacía frente el choque en sus mejores condiciones.

Poco a poco, O Parrulo Ferrol empezó a dar cuenta de su presencia en un partido al que durante los primeros minutos pareció no haber acudido. Pero su subida de nivel no era suficiente para poner en apuros a un adversario que seguía demostrado que jugaba a una marcha más que su rival. Al menos, la formación de la ciudad naval ya no se veía tan a merced de su rival como ocurrió durante los primeros minutos del choque.

Fue en el tramo final de la primera parte cuando las cosas dieron la vuelta. Entre que el Famalicão bajó un poco la intensidad con la que había salido a jugar y O Parrulo subió la suya, los de Gerard Casas restablecieron el empate en poco más de dos minutos. Primero, con un gol de Iker Picos que superó con su lanzamiento lejano la posición adelantada del portero visitante tras la recuperación de Rubén Orzáez. Y después, cuando el descanso estaba a punto de llegar, con un tanto en propia meta de un jugador visitante tras el barullo formado después de una jugada a balón parado para los locales.

Diferente

Fue totalmente diferente el comienzo de la segunda parte a lo que había sido el inicio de la primera, porque ahora sí que O Parrulo jugada con una intensidad que le hacía competir en igualdad de condiciones que su rival y hasta estar a punto de tomar ventaja. Sin embargo, lo que no se esperaba la escuadra local es que un ramalazo de acierto del visitante Rubén Santos se convirtiese en dos goles en menos de un minuto que volvían a devolver la ventaja a la formación visitante.

De vuelta a la situación de desventaja, el cuadro ferrolano buscó con ahínco recuperar opciones de competir por ganar el partido. Así llegó el tanto de Rikelme que redujo distancias y posteriormente la expulsión del visitante Lucas Ribeiro, que permitió al equipo dirigido por Gerard Casas jugar en superioridad durante dos minutos... pero no fue capaz de marcar.

A poco menos de cuatro minutos para el final, la formación local apostó por el juego de cinco para intentar conseguir el empate. Pero su primera acción se resolvió con un tiro que el portero visitante detuvo... y que el mismo cancerbero convirtió en gol gracias al lanzamiento hacia la otra portería. A partir de ahí, el encuentro ya se descontroló y los goles fueron llegando –más a favor de la escuadra visitante que de local– para dibujar el 4-8 final.