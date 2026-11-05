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O Parrulo Ferrol

Un trofeo Cidade de Ferrol de mucho nivel para O Parrulo

El conjunto entrenado por Gerard Casas aprovecha el parón de selección para medirse contra el Famalicão portugués

Iago Couce
Iago Couce
05/11/2026 14:23
Tomás Llao, Ricardo Aldrey y David García posan con los trofeos de la séptima edición del trofeo Cidade de Ferrol
Tomás Llao, Ricardo Aldrey y David García posan con los trofeos de la séptima edición del trofeo Cidade de Ferrol
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A pesar de estar en otra semana sin ningún encuentro liguero, O Parrulo Ferrol no tiene ni un día de descanso. En esta ocasión, el cuadro dirigido por Gerard Casas va a aprovechar este tiempo para medirse contra el Famalicão con motivo de la séptima edición del trofeo Cidade de Ferrol de fútbol sala, que está organizado por el club de la ciudad naval y el Concello (20.00 horas, A Malata). 

Sin duda, como explicó durante la presentación el director general de la entidad, David García, este trofeo “se juega en unas condiciones extraordinarias porque normalmente este torneo tiene lugar en agosto, pero debido al cambio de directiva, que entró el 1 de julio, no se pudo hacer antes. Por eso, quiero agradecer tanto al alcalde, José Manuel Rey Varela, al concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, a Cristina Muñiz, y a Pili Costa, toda su ayuda para que se pueda celebrar en esta fecha”. 

Unas palabras que agradeció el concejal y señaló que para ellos también es un honor colaborar, pues “que se faga este trofeo no que veñen equipos de tanta entidade é un prestixio para a cidade, polo que agradecemos moito o esforzo do Parrulo que facerlo tan atractivo”. 

No en vano, el Famalicão, que milita en la Primera División Portugesa –“una liga que tiene mucho nivel como se demuestra con la selección que entre 2018 y 2021 fue campeona de Europa y del mundo”, apuntó García–, se une a una lista de grandes equipos que participaron como los combinados nacionales de Japón y Kuwait, así como el tricampeón europeo Illes Balears Palma Futsal o el Real Betis. 

Por ello, tanto ellos como el vicepresidente Tomás Llao invitan “a todo el mundo a acudir a A Malata para presenciar un en el que habrá muchos jugadores de Ferrol y comarca que pueden tener la oportunidad de debutar con el primer equipo”. Así, recordaron que los menores y los socios del club entrarán gratis, mientras que los adultos pagarán siete euros. 

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