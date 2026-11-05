Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

Mas Prevención, una mayor seguridad para los jugadores de O Parrulo Ferrol

La empresa y el club de la ciudad naval amplían su convenio de colaboración otra temporada

Redacción Ferrol
05/11/2026 20:43
David López y David García, durante la firma
David López y David García, durante la firma
I.C.
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Parrulo Ferrol tiene muy claro cuál es su forma de crecer y es uniéndose con empresas que compartan sus mismos valores y le ayuden en distintos aspectos. En este caso el club apuesta por conservar y potenciar su colaboración con Mas Prevención, una empresa que “fomenta entornos saludables para que los trabajadores, en este caso los deportistas, puedan sacar su máximo rendimiento”, indicó David López, responsable de la compañía. 

David García, director general de O Parrulo, por su parte, agradeció ese apoyo que llevan proporcionando al club desde 2024 e indicó que “gracias a este convenio también se recogen distintos ámbitos como la seguridad, la higiene, la ergonomía y la psicosociología, que también son muy importantes. Pero, sin duda, lo más importante es prevenir, porque como dice la frase, prevenir es vivir”, apuntó. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620