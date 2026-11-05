Mas Prevención, una mayor seguridad para los jugadores de O Parrulo Ferrol

David López y David García, durante la firma I.C.

O Parrulo Ferrol tiene muy claro cuál es su forma de crecer y es uniéndose con empresas que compartan sus mismos valores y le ayuden en distintos aspectos. En este caso el club apuesta por conservar y potenciar su colaboración con Mas Prevención, una empresa que “fomenta entornos saludables para que los trabajadores, en este caso los deportistas, puedan sacar su máximo rendimiento”, indicó David López, responsable de la compañía.

David García, director general de O Parrulo, por su parte, agradeció ese apoyo que llevan proporcionando al club desde 2024 e indicó que “gracias a este convenio también se recogen distintos ámbitos como la seguridad, la higiene, la ergonomía y la psicosociología, que también son muy importantes. Pero, sin duda, lo más importante es prevenir, porque como dice la frase, prevenir es vivir”, apuntó.