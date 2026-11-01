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O Parrulo Ferrol

Fallece José Martínez, fundador de O Parrulo

Su hijo Julio fundó hace casi medio siglo el club de referencia de fútbol sala en la comarca

Redacción Ferrol
01/11/2026 21:34
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La familia parrula está de luto. El club ha manifestado su pesar por el fallecimiento de José Martínez Vidal, Parrulo, fundador del restaurante de este mismo nombre. Con casi un centenar de años a su espalda –97–, y siempre muy involucrado en el deporte de la ciudad naval, su único hijo Julio, fue el encargado de fundar hace casi 50 años el club de referencia en el fútbol sala comarcal.

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