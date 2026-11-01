Fallece José Martínez, fundador de O Parrulo

Rumbo y Casasa, con Martínez O Parrulo

La familia parrula está de luto. El club ha manifestado su pesar por el fallecimiento de José Martínez Vidal, Parrulo, fundador del restaurante de este mismo nombre. Con casi un centenar de años a su espalda –97–, y siempre muy involucrado en el deporte de la ciudad naval, su único hijo Julio, fue el encargado de fundar hace casi 50 años el club de referencia en el fútbol sala comarcal.