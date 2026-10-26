Novoa, de O Parrulo Ferrol, llamado para la esperada Finalissima

El de Benavente, en el duelo ante el Valdepeñas Jorge Meis

Era prácticamente un secreto a voces, pero faltaba la confirmación oficial y la incógnita se despejó en la mañana del lunes. El jugador de O Parrulo Ferrol David Novoa del Hoyo es uno de los catorce jugadores llamados para formar parte de la selección española que disputará la Finalíssima.

Esos encuentros en los que las mejores selecciones de Europa y de sudamérica pelearán por el cetro internacional en una competición que se disputará, en esta ocasión, cruzando el charco, en Brasil, en el caso de los combinados de España y de Portugal. Dos formaciones que disputaron el título continental a principios de este año, con cara para los de Velasco y cruz para los lusos, mientras que en el otro lado estarán una campeona Brasil y la finalista Argentina.

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El de Benavente, que viene además de ganar con la indumentaria estatal en el encuentro ante Finlandia en su camino de clasificación para el próximo Mundial, celebra ahora una nueva llamada del conjunto estatal de cara a seguir haciendo historia con una selección que, con el citado título europeo, volvía a colocarse en lo más alto una década después. Una lista que tiene un poco más de sabor local, ya que también está el exparrulo Gonzalo Santa Cruz, ahora en las filas de ElPozo Murcia, ocupando la posición de pívot.

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Novoa y sus compañeros tendrán primero que volver a doblegar al grupo luso en una semifinal prevista para el viernes 6 de noviembre a las 22.30 horas –horario peninsular español–, con Brasil y Argentina como protagonistas del otro encuentro en el que se pone en juego el otro billete para la final. El equipo nacional está citado para el día 1 de noviembre, iniciando su desplazamiento a Niteroi al día siguiente en la que será su segunda presencia en esta cita tras la lograda en 2022 cuando fue segunda, precisamente tras caer ante Portugal en la tanda de penaltis.