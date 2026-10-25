O Parrulo Ferrol acaba con la imbatibilidad del Jaén (5-2)

Los jugadores de Parrulo celebran la consecución de un gol contra Jaén Daniel Alexandre

No hay que dudar de O Parrulo Ferrol. Los pupilos de Gerard Casas no se dejaron amilanar por la racha de victorias del Jaén Paraíso Interior (5-2) y le arrebataron su imbatibilidad tras un partido en el que rozaron su mejor versión.

Como si no hubiese pasado el tiempo desde la última vez que se habían visto las caras, O Parrulo y A Malata se reencontraron para afrontar un partido complicado, pero de esos que gusta jugar, pues había mucho más en juego que los tres puntos por lo vivido hace un año.

Por eso, desde la primera acción, el cuadro de Gerard Casas apretó de lo lindo. No dejó respirar a un Jaén al que le costaba mantener el balón, mientras que en defensa sufría ante la acometidas de Brayan, que tuvo la primera, pero Michel, con una gran acción evitó su tanto.

Eso dio energías renovadas a los locales que, con las primeras rotaciones, siguieron apretando y rondando el gol, como en un disparo a la media vuelta de un Malaguti que instó a la grada a apretar mucho más. Y la grada le hizo caso, pues el de Benvante provocó una falta que a punto estuvo de marcar Jhoy con un potente lanzamiento que se estrelló, lamentablemente para sus intereses, en el cuerpo de Rikelme cuando iba a entrar.

La puesta en escena estaba siendo inmejorable, encerrando a un Jaén que achicaba agua como podía. Sólo faltaba el gol para redondearla, pero este se resistía. Daba igual si lo intentaba Rubén Orzáez, con un disparo lejano, o Yan Matheus con una volea, el resultado era el mismo, lamentos locales, tanto de la afición como del equipo.

Golpe y respuesta

Estaba perdonando mucho el equipo de Gerard Casas y eso tenía su riesgo, más si cabe tras una gran acción de Lemine que obligó a Caio César a hacer su primera gran intervención del partido. Ese oportunidad empezó a equilibrar un poco más choque, aunque O Parrulo, por medio de un Novoa pletórico, seguía mandando, pero cada vez con menos peligro, pues este había cambiado de bando y ahora era el Jaén el que estaba más cerca y así lo demostró con un disparo de Míchel que se marchó rozando el poste.

Ese fue el primer aviso serio y no hubo más, pues en la siguiente acción, Dani Zurdo se marchó con facilidad de Lucas Farias y puso un centro medido para que Mati Rosa marcase a placer. Ese tanto fue un duro golpe para los ferrolanos, que comenzaron a sufrir un poco más. Sin embargo, ahí entró en juego A Malata. Empezó a apretar para levantar a sus jugadores y ellos notaron ese cariño y lograron forzar la quinta falta de su rival con casi cinco minutos por disputarse. Y casi acto seguido llegó la diana parrula, una marcada por Brayan que aprovechó un balón suelto en el área para poner un resultado más justo en el marcador para alegría de todos.

Además, casi sin tiempo para celebrar este tanto, llegó el segundo local, obra de Yan Matheus tras un saque de esquina que enloqueció a todo el pabellón. Ahora tocaba aguantar hasta el descanso. Y vaya si lo hicieron los de Gerard Casas, que no solo ahogaron al Jaén, sino que consiguieron ampliar su ventaja gracias a una jugadón de Novoa, que sentó a Michel, y armó la pierna para poner un balón en la escuadra, una acción que gritó toda A Malata como nunca había hecho. Así se llegó al descanso de un partido trepidante.

Igualdad máxima

Tras el paso por los vestuarios, la intensidad y emoción siguió igual, sólo que ahora el cuadro de Dani Rodríguez también la estaba igualando, pues no quería que se le escapase la victoria. Por suerte, O Parrulo estaba muy bien plantado en la pista y resistía perfectamente las embestidas visitantes, al tiempo que rodaba el cuarto, que estuvo a punto de hacerlo Diogo, con las contras. Además, se sumó a la fiesta Caio César, que empezó a sacar pies y manos para evitar los goles visitantes.

Ahora, ante el empuje andaluz, el choque se había convertido en un ejercicio de resistencia, pues el Jaén estaba apretando y mucho, apenas dejaba respirar a unos ferrolanos que pedían el apoyo de su gente, especialmente cuando cometieron la quinta falta a falta de diez minutos para el final. Y nuevamente, su afición les ayudó. No les dejaron de animar en ningún momento y así, consiguieron igualar las infracciones de su rival y convertir los últimos minutos en un partido de alto voltaje.

Los dos conjuntos redoblaron sus esfuerzos. Unos para aguantar, y si podían ampliar el resultado, y otros para reducirlo. Las ocasiones se sucedían por doquier, con los dos guardametas parando todo lo que les llegaba. Como los minutos pasaban y nada cambiaba, Dani Rodríguez apostó por el juego de cinco. Su equipo comenzó a dominar aún más la posesión, pero los de Gerard Casas aguantaban como jabatos.

Todos remaban para no encajar y consiguieron resistir. Además, lograron la sexta falta visitante y la expulsión de Power. Sin embargo, Diogo no pudo convertir el doble penalti después de que su disparo se estrellase en la madera. Y justo, en el rechace, Quelle cometió una infracción, lo que le proporcionó un lanzamiento franco a Sallas, que no falló.

A pesar de ese golpe, O Parrulo no lo notó, porque con un hombre más, marcó el cuarto, obra de Lucas Farias tras otro jugadón de un Novoa eufórico. Jaén recuperó a su jugador, pero de nada sirvió porque Quelle marcó el quinto y los tres puntos se quedaron en Ferrol.