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O Parrulo Ferrol

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Sabíamos que íbamos a sufrir, pero había que ganar como fuera”

El preparador catalán alabó el trabajo de su cuerpo técnico, de los jugadores y de una afición que ayudó en los momentos complicados

Iago Couce
Iago Couce
25/10/2026 18:22
Pabellón A Malata Parrulo contra Jaén
Gerard Casas felicita a un jugador por su esfuerzo
Daniel Alexandre
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Nadie dijo que fuera a ser fácil ganar un encuentro en la Liga Prime Futsal y eso tanto O Parrulo Ferrol como su entrenador, Gerard Casas, lo saben muy bien. El técnico catalán, nada más acabar el choque, afirmó que “sabíamos que iba a ser un choque muy difícil, contra un equipo que había ganado todos sus partidos y que el año pasado ganó dos títulos, pero hemos hecho un grandísimo trabajo y nos llevamos tres puntos importantísimos”. 

Y es que eso es a lo que le da más prioridad porque “veníamos de semanas muy duras, pero el cuerpo técnico, al que hay que felicitar al igual que a los jugadores y a la afición, estuvieron soberbios. Están realizando un grandísimo trabajo durante todo el año. Se lo quiero agradecer y ahora van a tener unos días para descansar y desconectar un poco, que bien lo merecen”.

Sobre el encuentro, el preparador señaló que “hemos hecho nuestro partido y supimos sufrir para ganar”, indicó y añadió que “desde el principio fue difícil porque ellos se adelantaron y es una situación en la que se sienten cómodos, pero nosotros estábamos llegando bien y generando peligro. Eso, junto con la afición, nos ayudó a darle la vuelta al marcador y en esa situación supimos defender muy bien y tener la paciencia necesaria. Fue un buen encuentro en la faceta mental”. 

De hecho, Gerard señaló que “trabajamos mucho ese aspecto, porque sabíamos que no nos podíamos frustrar y teníamos que seguir tomando buenas decisiones y así lo hicimos. Todo eso fue fruto del trabajo que hicimos estas dos semanas en las que hicimos muchas simulaciones de partido con tiempo y marcador en contra para mejorar en esos momentos y nos funcionó. Repito, estoy muy feliz por la victoria y por el trabajo de todos”. 

Con todo, y a pesar de que les va a dar casi una semana de vacaciones, el catalán avisó de que “no nos podemos relajar mucho y hay que volver con muchas ganas para preparar la siguiente final. Hoy había que ganar como fuera y así lo hicimos, pero hay que seguir porque pienso que podemos aspirar a más que la salvación. Tenemos que ser ambiciosos y no conformarnos, aunque el primer objetivo sea la permanencia”, zanjó. 

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