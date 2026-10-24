Una prueba de fuego para O Parrulo Ferrol

O Parrulo regresa a A Malata con las ganas de sumar los tres puntos Jorge Meis

El último partido que O Parrulo Ferrol jugó antes del parón de selecciones lo enfrentó a un rival, el Illers Balears Palma Futsal, que solo conocía la victoria en las cuatro jornadas que se llevaban de campeonato. Ahora, el cuadro de la ciudad naval recupera la actividad liguera frente a otro contrincante, el Jaén Paraíso Interior, que también solo ha cosechado triunfos en los cinco encuentros que lleva. Así que el duelo que los enfrenta este mediodía –13.00 horas, A Malata– es de máxima exigencia para que el conjunto de la ciudad naval se mantenga en la parte alta de la tabla clasificatoria en el Torneo Apertura de la Liga Prime.

Tras un parón por los ­compromisos internacionales que la plantilla de O Parrulo Ferrol aprovechó para corregir los aspectos en los que había fallado, además de para recargar las pilas en el aspecto físico, el cuadro que dirige Gerard Casas quiere escalar en la tabla clasificatoria ahora que el Torneo Apertura está llegando a su ecuador.

Para ello confía en hacer valer el hecho de jugar en A Malata, donde no ha perdido ninguno de los tres encuentro que ha disputado –una victoria y dos empates– y donde pretende cimentar su continuidad en la elite, algo que pasa, como recordó Rikelme antes del duelo, por competir. “Es que si no lo haces no vas a sacar provecho de nada”, apuntó al respecto el jugador brasileño.

De hecho, su entrenador aseguró que “han sido dos semanas en las que “el equipo ha hecho un gran trabajo y estoy seguro de que veremos una buena versión de O Parrulo en casa”. Y es que a pesar de que el objetivo es la permanencia, Gerard señaló que “tenemos que ser más ambiciosos y no ser conformistas para poder crecer cada semana y ser mejores. Eso es lo que nos va a ayudar, además del trabajo”.

Ahora, tiene una prueba de fuego contra un Jaén que lo ha ganado todo gracias a ser “el equipo que mejor compite del mundo. También regalan muy poco y sacan provecho de los errores que cometen sus rivales, por lo que tenemos que estar muy concentrados tanto en ataque como en defensa, donde a pesar de estar encajando muchos goles, no estamos mal”, apuntó el preparador.

Además, este reencuentro levanta muchos recuerdos después de los sucesos acontecidos el año pasado en los que el presidente del equipo andaluz agredió a un trabajador del club y hubo mucha tensión en la pista. Con todo, tanto Rikelme como Gerard Casas dijeron que eso es el pasado y que hay que centrarse en el ahora.

Por ello, tanto el jugador como el técnico quieren aprovechar este encuentro para demostrar el equipo que quieren ser, uno que no se rinde y lucha hasta el final. Ahí, también estará el importante apoyo de una A Malata que quiere seguir siendo determinante para que los suyos vuelvan a conseguir los tres puntos y se acerquen un poquito más a su objetivo.