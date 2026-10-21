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O Parrulo Ferrol

David Novoa, de O Parrulo Ferrol, sobresale en la victoria de la selección española contra Finlandia

El de Benavente volvió a demostrar su calidad en la fase de clasificación para el Mundial

Redacción Ferrol
21/10/2026 18:08
El jugador de O Parrulo, en el choque con España
El jugador de O Parrulo, en el choque con España
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David Novoa continúa demostrando toda su calidad. El jugador de O Parrulo volvió a jugar un papel crucial en la victoria de la selección española contra Finlandia (3-1) en el primer partido de la fase de grupos de la clasificación para el Mundial. El de Benavente volvió a dejar su sello con grandes acciones técnicas.

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