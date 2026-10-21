O Parrulo Ferrol
David Novoa, de O Parrulo Ferrol, sobresale en la victoria de la selección española contra Finlandia
El de Benavente volvió a demostrar su calidad en la fase de clasificación para el Mundial
David Novoa continúa demostrando toda su calidad. El jugador de O Parrulo volvió a jugar un papel crucial en la victoria de la selección española contra Finlandia (3-1) en el primer partido de la fase de grupos de la clasificación para el Mundial. El de Benavente volvió a dejar su sello con grandes acciones técnicas.