Demasiado rival para O Parrulo Ferrol (7-3)

Los jugadores de O Parrulo Ferrol, tras encajar un gol Cedida

Ni una opción le dio el líder de la máxima categoría, el Palma Futsal, a O Parrulo Ferrol en el partido que los enfrentó. Al contrario, el cuadro insular hizo valer la cantidad de recursos de que dispone para sumar los tres puntos a través de una goleada que confirma que, al menos en la actualidad, está muy por encima de todos sus rivales de la Liga Prime. De ahí que para el cuadro de la ciudad naval la derrota sea dolorosa... pero tampoco tanto.

Empezó el partido el Palma Futsal con tanto ímpetu que en menos de diez minutos había marcado dos goles –el primero de Piqueras, el segundo de Allison–, coleccionado unas cuantas ocasiones y cometido ya varias faltas. Enfrente, O Parrulo Ferrol tenía en el portero Caio César a su mejor exponente, porque apenas era capaz de pasar a cancha contraria mientras veía cómo su rival movía la pelota con velocidad y creaba situaciones de gol con facilidad.

Poco a poco, sin embargo, la fuerza con la que el cuadro insular había iniciado el encuentro se evaporó y eso le sirvió a la escuadra de la ciudad naval para ir encontrando su sitio en la cancha. Así llegaron sus primeras ocasiones para marcar –un tiro de Jhoy que rechazó el portero Denis– y el gol con el que Malaguti redujo las distancias en el marcador. Y, a pesar de que el conjunto local volvió a anotar por medio de Ernesto, O Parrulo Ferrol volvió a dejar su desventaja en la mínima expresión gracias a un tanto de David Novoa.

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El guion de la segunda parte fue parecido al que se había escrito en la primera y el Palma Futsal aprovechó su mejor puesta en escena para volver a ampliar su ventaja gracias al tanto marcado por Júlio Zanotto, al que siguió uno de Lucão cuando no se había llegado al ecuador de la segunda parte.... y un tercero de Nunes transformado en una acción que demostró el hambre de victoria del líder de la máxima categoría nacional. Así que, con cuatro goles de desventaja, las opciones de puntuar de O Parrulo Ferrol se iban reduciendo.

El cuadro de la ciudad naval trató de recuperar opciones de puntuar en Palma de Mallorca apostando por un juego de cinco en el que Novoa ejercía de portero-jugador. Y, a pesar de que O Parrulo Ferrol movió la pelota con criterio y estuvo a punto de marcar, su rival aprovechó un despiste visitante para ampliar su ventaja. Y, aunque Rikelme anotó un gran tanto a poco del final, el resultado ya estaba totalmente sentenciado para los locales.