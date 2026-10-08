O Parrulo Ferrol, a por todas ante el líder

El equipo ferrolano está rayando a un gran nivel Jorge Meis

Vuelve O Parrulo Ferrol a tener un compromiso de máxima exigencia con la visita que realiza al Illes Balears Palma Futsal este viernes –19.30 horas, Son Moix, DAZN–. Enfrente estará el líder de la Liga Prime, como lo era el Barça, adversario al que el equipo ferrolano se enfrentó la semana pasada. Pero esta vez pretende que el resultado sea diferente y que pueda saldar el enfrentamiento con algo positivo para mantenerse en la zona alta de la tabla.

Es la quinta jornada del campeonato –aunque el cuadro de la ciudad naval ya ha jugado cinco partidos tras el compromiso adelantado ante el Barça— y O Parrulo Ferrol tendrá esta vez enfrente a una escuadra que ha ganado sus cuatro partidos, además de muy diferentes maneras. Los doce puntos sumados por la formación insular son el reflejo de la capacidad ofensiva del grupo, pero también de su capacidad de adaptación a escenarios más difíciles.

Nivel

El buen nivel mostrado hasta el momento por la escudra que dirige Gerard Casas se ha traducido en dos victorias, otros tantos empates y una sola derrota –la sufrida precisamente ante el cuadro catalán–. Además, en todo momento se ha mostrado como una escuadra competitiva, que ha estado luchando por lo puntos en juego hasta los últimos minutos a pesar de enfrentarse a adversarios de un importante nivel.

Con la recuperación del portero Palazón, la formación de la urbe naval se presenta a este partido con toda la plantilla en buenas condiciones. Así que O Parrulo Ferrol intentará demostrar que también tiene argumentos –por ejemplo, un Novoa que acaba de volver a ser llamado por la selección– para complicarle las cosas a cualquiera y seguir sumando puntos en este tramo inicial del campeonato liguero.