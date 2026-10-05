David Novoa, convocado por la selección española para empezar la clasificación para el Mundial

David Novoa, conduciendo la pelota ante el Valdepeñas Jorge Meis

David Novoa seguirá formando parte de la selección española en el inicio de la clasificación para el Mundial 2028. El jugador de O Parrulo Ferrol está entre los catorce convocados por el seleccionador nacional, Jesús Velasco, para enfrentarse al combinado de Finlandia en el primer partido de esta fase, que está previsto para las 20.30 horas del martes 20 de octubre en la localidad de Manzanares.

Esta convocatoria confirma el protagonismo de Novoa en la selección española, con la que ya consiguió el pasado mes de febrero el título en el Campeonato de Europa. La concentración de la formación nacional empezará este domingo –una vez finalizada la sexta jornada de la Liga Prime– en Las Rozas. Al día siguiente, la expedición se trasladará a la localidad de Alcázar de San Juan, donde trabajará hasta el día en que se juegue el partido.