O Parrulo Ferrol afronta un duelo de trincheras

Gerard Casas espera un partido en el que su rival cometa muy pocos errores Jorge Meis

Sin tiempo para lamentarse por la dura derrota sufrida frente al Barça el pasado miércoles, O Parrulo Ferrol tiene que resetearse rápidamente para afrontar un duelo clave ante el Viña Albali Valdepeñas, para continuar con este buen inicio liguero (20.30 horas, en A Malata).

Y es que esa es la línea que quiere mantener. Todo el equipo sabe que un mal partido no puede echar por tierra el buen trabajo realizado, así lo expresó uno de los capitanes, Turbi, que aseguró que “aunque haya sido un mal partido y un marcador abultado, seguimos teniendo siete puntos, que valen oro, y nos tenemos que quedar con eso”. Así, también añadió que “lo más difícil es ser un grupo, estar todos unidos, y eso lo estamos consiguiendo casi desde el principio y no queremos que se venga abajo ahora”.

Por ello, el ‘14’ parrulo se alegró de que haya tan poco tiempo entre un choque y otro porque “a los jugadores nos gusta jugar lo máximo posible y si es cuanto antes mejor, porque así podemos cambiar antes el chip”. En este sentido también habló su entrenador, Gerard Casas, aunque aseguró que “si hubiéramos ganado te diría que no, que es mejor tener tiempo para recuperar y entrenar, porque sería una buena semana, pero después de haber perdido en el Palau creo que es una buena oportunidad para olvidarte de la derrota”. De hecho, él ya está pensando en su siguiente rival, un Valdepeñas que tiene tres puntos menos que ellos, pero guarda mucho peligro por su forma de jugar.

Así, el preparador destacó que “va a ser un partido de pocos goles, en el que pasarán pocas cosas y que se decidirá por detalles”. Su pupilo también destacó lo mismo, ensalzando que “es un equipo muy correcto, ordenado y que no regala nada a sus rivales”. A pesar de que no es nada parecido a lo visto en los otros dos partidos en casa, Gerard aboga por ese tipo de encuentros “en los que los marcadores son más pequeños porque cuando encajas muchos goles es mucho más difícil ganar. Nos vamos a adaptar a esa forma, pero sin perder nuestra identidad y así sumar los tres puntos”.

Además, lo harán delante de su afición a la que tanto él como Turbi invitan a acudir a este duelo frente al Valdepeñas, porque “siempre nos ayudan mucho. Tenemos un buen horario para jugar y esperamos que venga mucha gente, que A Malata se llene y juntos conseguimos una victoria y así revirtamos esta situación”, finalizaron.