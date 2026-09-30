Demasiado Barça para un O Parrulo Ferrol que se deja su condición de invicto (6-1)

Imagen del encuentro entre el Barça y O Parrulo VICTOR SALGADO

Una mala primera mitad condena a un O Parrulo Ferrol, que pierde su condición de invicto ante un Barça que desarticuló a su rival a base de un juego muy rápido y una intensidad defensiva superior (6-1).

A pesar de que el conjunto ferrolano salía con el objetivo de mantener casillero de derrotas a cero y asaltar, por segunda vez en su historia el Palau, lo cierto es que su plan se esfumó a las primeras de cambio. El cuadro dirigido por Gerard Casas salió muy dormido, regalando varios balones a un cuadro azulgrana que no tardó mucho en avisar. Primero lo hizo por medio de un Higor que se encontró con un paradón de Caio César. Después lo intentó Catela con un zurdazo que se estrelló en la madera. La cosa pintaba mal y a la tercera ocasión culé se confirmó, pues Catela, que estaba muy activo en estos primeros compases, fue el encargado de perforar la meta ferrolana.

Ese tanto hizo, si cabe, más daño al equipo visitante, pues a punto estuvo de encajar el segundo, pero nuevamente la madera lo impidió. Estaban siendo unos minutos iniciales muy malos, por lo que Gerard no tardó en mover el banquillo e introducir piernas frescas. Con esta segunda unidad liderada por Novoa, el equipo, aún lejos de su mejor versión, comenzó a asomarse con cierto peligro al área rival, pero sin disponer de ocasiones muy claras.

Mientras, el Barça se tomaba un pequeño descanso, pero este no duró mucho. El tiempo necesario en el que tardó en salir a pista Adolfo. El ‘8’ azulgrana, en una de sus primeras acciones, cogió el balón en banda, rompió a Malaguti, y puso un centro muy peligroso que terminó introduciéndose en la meta de Caio después de que Martel metiese la puntera para desviarlo.

Aunque este segundo tanto podría doler mucho más, no lo hizo. Al contrario, hizo crecerse un poco a O Parrulo, que respondió casi de inmediato con una buena acción de Novoa que Farias no pudo culminar porque el palo, con ayuda de Miquel Feixas, lo impidió. Esa acción positiva le dio aires renovados, pero no así puntería, pues tanto Jhoy, primero, como Rikelme después, no fueron capaces de anotar, a pesar de tenerlo todo a su favor.

Aun así, esas acciones sirvieron para cambiar el rumbo del partido. Ahora era el conjunto ferrolano el que llevaba el peso y el que estaba más cerca de marcar. Sólo necesitaba un poco más de acierto, estar más calmado y no cometer más errores. Eso fue lo que les transmitió Gerard Casas durante un tiempo muerto. Sin embargo, no sirvió de nada, ya que cuando se reanudó la acción con una falta a su favor, llegó el tercer gol, obra de Adolfo, después de una pérdida Caio. Pero ese no fue el único error, puesto que poco después cayó el cuarto tras una gran jugada de Roger García.

Quiero y no puedo

Así se llegó al descanso, con un resultado muy malo y unas sensaciones peores. Había que remar mucho para volver a meterse en el choque. Y eso fue lo que hizo en la reanudación, pero su reacción se esfumó rápidamente, pues en la primera ocasión del Barça, Catela, tras una gran jugada entre Mouhadine y Touré, puso el quinto al luminoso. Otro duro golpe para los ferrolanos, que no quisieron bajar los brazos, o al menos un Novoa que acaparó todo el protagonismo en ataque.

El de Benavente empezó a sacar todos sus trucos y a volver loca a la defensa culé. Así, tras un recorte brutal, no se lo pensó y, desde la frontal, soltó un latigazo que se coló en la meta rival. Ese tanto dio un poco de esperanzas a O Parrulo, puesto que todavía quedaba mucho tiempo por disputarse.

Eso sí, para seguir soñando tenían que contener a un Barça que siguió avisando por medio de Adolfo y Sergio González. Y es que los culés querían más y no dudaron en buscarlo. Eso sí, en esta ocasión se toparon con un rival más fuerte en defensa que en la primera mitad. Sin embargo, ese muro poco tiempo tardó en mostrar sus primeras grietas, pues Brayan fue expulsado por doble amarilla, por lo que los suyos tuvieron que aguantar dos minutos con uno menos. Y aunque los cimientos se tambalearon durante ese tiempo, lograron resistir a un coste muy alto.

La fuerzas comenzaron a fallar, pero el cuadro visitante no se quería rendir, quería demostrar que lo vivido durante la primera mitad no era habitual y que no era su forma de jugar. Atacó sin cesar, pero ni Malaguti ni Novoa encontraban el camino del gol, mientras el tiempo avanzaba rápidamente. Ante esta situación, Gerard Casas arriesgó con el portero-jugador. No tenía nada que perder y mucho que ganar.

Sin embargo, no era el día. El movimiento de balón era muy lento y los suyos no encontraban ningún hueco que aprovechar. Sólo Quelle, tras un buen pase de Diogo pareció hacerlo, pero su lanzamiento se estrelló en el pecho de Feixas. Ante esta inoperancia ofensiva, Gerard desistió del juego de cinco y se resignó a una derrota que finalmente fue por cinco goles de diferencia tras el tanto de Higor con el tiempo reglamentario llegando a su fin.