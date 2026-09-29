O Parrulo Ferrol busca asaltar el Palau

Caio César confía en las posibilidades del equipo de vencer al Barça Jorge Meis

O Parrulo Ferrol no ha podido tener un inicio de liga mejor. Los de Gerard Casas son, junto con Illes Balears Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior y Barça, son uno de los cuatros equipos que no conocen la derrota en las tres primeras jornadas de la Liga Prime Futsal en el torneo Apertura. Ahora, buscará prolongar esa inercia positiva en un territorio vedado, en el que no ha ganado en Primera División, y espera hacerlo ante un rival muy complicado como es el Barça (20.45 horas, en el Palau Blaugrana).

Aunque este duelo corresponde a la jornada siete, se adelantó porque el cuadro azulgrana tiene que jugar la Champions en esa fecha originalmente fijada para finales de octubre. Con todo, con este cambio, el partido llega en un buen momento para los parrulos, ya que vienen de ganar al Wanapix en Zaragoza y seguir con su progresión clasificatoria hasta situarse en la cuarta plaza, justamente una por debajo del que será su próximo rival, que tiene sus mismos puntos.

No obstante, Gerard Casas avisa de que “es un equipazo y una plantilla espectacular. Nos tenemos que centrar en nosotros, en hacer un buen partido, tener la mejor versión posible e intentar tener opciones de puntuar. Vienen de golear a Peñíscola en su casa y ganaron cómodamente en una pista difícil como el del Valdepeñas, a pesar de que, como nosotros, aún no están en su mejor versión o cerca de ella”. Por ello, el preparador catalán, que seguirá sin poder contar con Alejandro Palazón, confía en que sus pupilos estén a la altura del desafío.

En este sentido, el portero Caio César comentó que “vamos a competir, a escoger nivel y esperamos, ojalá, que podamos sumar puntos. Además, tenemos la motivación de estar invictos y queremos seguir así mucho tiempo”.

Esa energía extra que produce esa situación es la que tendrán que aprovechar para meter mano al Barça y olvidarse del cansancio acumulado, pues “en los deportes colectivos la cabeza importa más que las piernas, aunque evidentemente la parte emocional tiene su influencia. El equipo está bien, está feliz, porque llevamos siete de nueve puntos y creo que eso es más importante que estar cansado”, indicó Casas y añadió que “las piernas están pesadas. Esta semana es un poco intentar recuperar, pero creo que lo que nos da fuerza en nuestro deporte es la cabeza y eso está bien. Nos vamos a intentar apoyar en eso”.

Una final

No en vano, tanto él como sus pupilos afrontan otra final, en la que será necesario que den su máximo. La última vez que se midieron las caras fue el pasado mes de mayo, con la liga acabada y en un partido que fue un festival de goles –acabó 6-6–, algo que esperan replicar e incluso mejorar para sumar su primera victoria en el Palau en Primera División, algo que sería un hito histórico para el conjunto de la ciudad naval.

De hecho, Gerard Casas comentó que “tenemos que afrontar este partido como todos, jugándonos muchas cosas. Vamos a la pista del actual campeón de liga y seguramente una de las mejores plantillas del mundo. Es un reto mayúsculo, pero solamente te quita presión y te centra en disfrutar, intentar hacer un muy buen partido y ojalá que sumar. Evidentemente que llevar puntos y no haber perdido aún, da confianza a los jugadores, individual y colectivamente. Hay muchísimas cosas que mejorar y para mí la semana de corrección se parece o es exactamente igual que el resto”, señala el preparador.

Eso sí, también cuenta con el buen momento de forma por el atraviesan sus pupilos, algo que “es un bendito problema. Tengo varios marrones, ya que hay muchos jugadores en sus posiciones que están bien o muy bien. Para mí es difícil elegir a quién cargarme o a quién dejar en el banquillo. Lo fácil para mí y lo malo para el equipo sería que fuera fácil. Que hubiera varios que no están bien y dependiéramos de uno o dos y nos apoyaremos en eso. Muchos de ellos están muy bien. Están en un nivel de forma muy buena y estamos llegando a un nivel de confianza mental también importante. Eso es un problema para mí, pero es un buen problema. Tengo dificultades para decidir a quién meter en pista, pero eso significa que los jugadores están bien, están entrenando como tiene que ser y eso es muy bueno para el equipo”, apunta.

En este sentido hay que destacar especialmente a dos, Rubén Orzáez y David Novoa. Ambos están comandando al equipo, no sólo como los capitanes que son, sino a través de su trabajo y goles. Los dos acumulan cuatro tantos cada uno, siendo así los máximos artilleros del equipo de la ciudad naval en este comienzo de campeonato, lo que está contribuyendo a este buen inicio. Además, ellos junto a sus compañeros, también están dando un paso más en defensa para encajar los menos goles posibles y así evitar que Caio César tenga tanto trabajo, aunque el brasileño está respondiendo a la perfección.

El meta señala que “a nadie le gusta encajar y menos a los porteros. Pienso que podemos mejorar algunas cosas, tanto individuales como colectivas, para evitar recibir tanto. Estamos trabajando para sufrir menos y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles”.

Y es que ese es el fin último que tiene O Parrulo, amarrar cuanto antes una permanencia que va a estar muy cara y en la que van a estar muchos equipos implicados. Así, esperan aprovechar este buen momento de forma para sacar algo positivo de su visita a un Barça que asusta mucho, pero al que le pueden jugar de tú a tú y meterle en muchos problemas si todos están en su mejor nivel, como parece que está ocurriendo en este inicio de campeonato. Con esa misión y la de asaltar por primera vez el Palau vuela un conjunto ferrolano que no se quiere poner límites a una temporada que pinta muy bien.