O Parrulo Ferrol, sin florituras pero con acierto ganador (3-4)

Novoa, en el encuentro ante el Santa Coloma Jorge Meis

Un O Parrulo invicto ante un Wanapix Zaragoza sin puntuar. Un duelo sin confianzas en el que, sin embargo, fueron los de Gerard Casas los que primero se las tomaron en la pista zaragozana. A pesar de que fue Brasero el que abrió esta lista de ocasiones, Brayan lo intento para un O Parrulo que aprovechó una subida del meta anfitrión para hacer el 0-1 de la mano del capitán Rubén Orzáez. Los ferrolanos se sentían cómodos y asimismo gracias a las actuaciones de Caio, conseguían mantener su meta a cero y seguir aumentando su marcador.

Tras un uno para uno que Lucas Farias no consiguió materializar, sí que lo hizo Diogo, si bien a la segunda oportunidad que tuvo en un lanzamiento de doble penalti que, ya que en primera instancia paró el meta anfitrión. No se habían cumplido los diez primeros minutos y los de Casas se colocaban 0-2, que bien podía haber sido una distancia mayor, con un nuevo error del brasileño, al adivinar Jackson las intenciones del parrulo.

Una cifra que la combinación entre Novoa y Brayan no consiguió aumentar y en esta recta final los de Zaragoza comenzaron a tomar aire. Primero, con un golazo de falta de Adri Ortego, imparable para Caio y con Jhoy viéndola pasar. Un golpe al que respondió con rapidez un Novoa que se guisó el mismo el 1-3, con un robo y una diana a pierna cambiada.

Y esa teórica superioridad ferrolana se fue esfumando. Primero, con una recuperación y una diana de Freire tras un error en la cobertura de Quelle. Y si O Parrulo perdonaba, una vez más de la mano de Novoa, con un palo, no lo hacía el Wanapix, que a falta de seis segundos, aprovechando una falta sin barrera, otra vez Ortego hacía el 3-3 con el que ambas formaciones se iban al vestuario.

Fuera telarañas

Salieron los maños más enchufados tras el descanso y así lo hizo ver Célio y Villanueva, si bien las más claras fueron de una formación ferrolana que no consiguió materializar Yan pero sí lo hizo un Novoa que, apretó a un rival ya con cinco faltas, le quitó las telerañas a la escuadra del primer palo para el 3-4.

Los de la ciudad naval cerraron filas para defender esta victoria por la mínima, mientras que el Wanapix seguía pico y pala buscando de nuevo igualar una contienda en la que, en esta segunda mitad, fueron los anfitriones los que contaron con más ocasiones, pero la diana fue para O Parrulo.

No lo hizo una salida en solitario de Malaguti al que le cortaron la carrera pitando una discutida falta. Y a poco menos de dos minutos para el final, los maños tiraron de un juego de cinco que no les dio resultado, con un nuevo triunfo para un Parrulo que sigue invicto.