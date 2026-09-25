O Parrulo Ferrol juega con la necesidad

Malaguti, durante el duelo ante el Santa Coloma Jorge Meis

O Parrulo afronta la tercera jornada de la Liga Prime Futsal como uno de esos nueve conjuntos con que todavía no conocen la derrota. La formación de Gerard Casas se mide a un nuevo rival con un triunfo y un agridulce empate y lo hace en una tercera semana de competición en la que los alados llevarán a cabo su primer desplazamiento de la competición.

La expedición ferrolana viaja a Zaragoza para verse las caras hoy ante un Wanapix –16.30 horas– que en este inicio del Torneo de Apertura ocupa la posición de colista, merced a sus dos derrotas y a los ocho goles que ha encajado en estos duelos.

“Es un equipo que necesita ganar”, señalaba Gerard Casas antes de poner rumbo a tierras mañas, un territorio en el que, sin duda, su adversario “saldrá motivado desde del minuto uno y con necesitad, lo que les hace peligrosos”. Los zaragozanos se hacen grandes en su casa como ya lo demostraron en su encuentro inaugural ante un Peñíscola que finalmente le dio la vuelta al duelo (3-5), encadenando este traspié con el sufrido la pasada semana ante el Cartagena, ya a domicilio (3-0).

“Sobre la pista tienen buenos jugadores y un modelo de juego muy claro, por lo que saldrán muy fuertes desde el inicio para intentar ponerse por delante en el partido”, señala el preparador catalán sobre su adversario de esta tarde.

Confianza

Por su parte, O Parrulo aterriza en Zaragoza siendo un poco mejor cada vez, con el técnico local apuntando la calidad en sus entrenamientos y el buen trabajo de los suyos. “Afrontamos este desplazamiento con convicción y confianza”, añade Casas.

El conjunto de la ciudad naval ha podio ir en volandas en unas primeras jornadas de competición en las que ha estado arropado por su afición en A Malata. Un factor que, en esta ocasión, no tendrá, si bien Casas pedía a esa marea blanca que “disfrute del camino, verlo y apoyarnos”, en un duelo que será retransmitido por la plataforma DAZN. También solicitaba ese apoyo en remoto un retornado Malaguti.

“Que nos apoyen desde la pantalla”, apuntaba el jugador, “y que nos ayuden desde casa a sacar los tres puntos”. El futbolista de O Parrulo volvió con sus compañeros a la competición en la pasada jornada en un retorno en el que, además, pudo firmar su primer tanto de este ejercicio. Una diana y un empate final ante el Santa Coloma que para el deportista tuvo un sabor “agridulce”, al quedarse rozando el triunfo en los minutos finales. “Espero que ese gol sea el primero de muchos”, añadía Malaguti, de cara a ayudar a su formación a llegar lo más alto posible esta campaña.

El futbolista quiso agradecer este gran regreso al trabajo realizado por los servicios médicos del club, encabezados por el doctor David Lamas, con los fisios Camilo Rivas, Borja y Paco. “Este último mes de recuperación ha sido duro e intenso, gracias a ellos he podido volver incluso mejor de lo que pensábamos”, añadía.

Malaguti confía asimismo en el trabajo realizado por él y por sus compañeros para medirse a un Zaragoza “en una pista muy complicada”, si bien subraya el jugador que “estamos preparados de sobra”. Una tercera jornada que se cerrará mañana por la tarde con el enfrentamiento entre el otro gallego en la máxima categoría, el Noia, que recibe al Sur Seeds El Ejido en el Agustín Mourís.