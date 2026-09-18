O Parrulo Ferrol, de dos minutos para perder a dos minutos para (casi) ganar ante el Santa Coloma

Orzáez fue el encargado de iniciar la (casi) remontada ferrolana Jorge Meis

En una A Malata arropando por segunda semana consecutiva a los suyos, O Parrulo volvió a responder. Y lo hizo comenzando el duelo ante el Santa Coloma buscando ya las primeras dianas, con prácticamente un juego de cinco, presionante y asfixiando a los catalanes.

Lo hizo un revolucionado Novoa y un Quelle con un intento de volea y el Benavente buscándolas desde el lado izquierdo. Mientras, los visitantes todavía estaban buscando su sitio en A Malata y lo fueron encontrando con una llegada de Aniol que paró con sus múltiples brazos Caio César. Las ocasiones las creaban a pares los parrulos con conexiones brasileiras entre Brayan y Rikelme que, aunque no salían, avisaban. Subía líneas el Santa Coloma, que se encontraba de nuevo con Caio.

Y precisamente fue el meta parrulo el que casi anota el primero en propia puerta, en un rechace de un intento de Aniol que rebotó el propio meta y en otros de sus compañeros para irse fuera.

No bajaban ni la intesidad ni el ritmo los dos conjuntos, si bien lo único que no subían eran los goles. Malaguti ya recuperado avisó en el 12 y lo certificó pocos segundos después para hacer el 1-0. Volvió a parecer la conexión 'canarinha', con Brayan por un lado y Rikelme por el otro, mientras que Jhoy ejercía de segadora para evitar el gol de Nie Lo solo en carrera.

La tuvo de nuevo el Santa Coloma con un tiro al palo de Aniol, si bien O Parrulo estaba más acertado y Orzáez hacía el segundo, con Lucas Farias colocando el 3-0 el minuto 17. Tiempo muerto visitante y revitalizador para los catalanes, ya que poco después llegó la diana de un recién entrado Vargas (3-1). Los de Casas no querían estrecheces, pero ni Jhoy ni Yan movieron el marcador.

Del llanto al alivio

Se lamentaría O Parrulo de estos fallos en un segundo tiempo en el que el Santa Coloma afinó su mirilla, endureció su defensa y llevó el partido a donde quería. Un duelo aparentemente más loco en el que el Santa Coloma le salía casi todo. Y ahí comenzó la remontada visitante, encabezada por los Víctor, Ramos y Pérez, a la carrera y por la escuadra, respectivamente, en los que fueron dos minutos de puro sufrimiento ferrolano.

Pol Pacheco, muy activo en este tramo, completó la remontada (3-4) y a pesar de los intentos y ánimos de Malaguti a la grada, fue Vargas el que siguió sumando para los suyos (3-5). A O Parrulo se le había ido el duende, con la portería escupiéndole el balón a Novoa, Ferreyra disfrazándose de Caio y las faltas sin entrar.

Ni siquiera lo hizo un gol de Yan que ya se cantaba en la grada, si bien tras la revisión el colegiado no lo concedió al no pasar el balón completamente la línea. Si a los puntos fuese, los ferrolanos adelantarían a los catalanes, pero hasta nuevo cambio de normativa no es así. Y los intentos de O Parrulo quedaban frenados por momentos con las cinco faltas que señalaba su marcador.

La portería seguía escupiendo los intentos ferrolanos, con Novoa como víctima, si bien ahí estaba el capitán, un Rubén Orzáez que con toda su rabia en juego de cinco local envió un "furolazo" que, a falta de poco más de un minuto daba esperanzas a los suyos. Una piedra preciosa que terminó de tallar otro Novoa enrabietado cuando quedaban 41 segundos (5-5).

Y casi como el final de un partido de baloncesto, ambos grupos agotaron sus tiempos muertos, con Novoa exprimiendo los últimos segundos y casi haciendo la heroica. Cinco segundos por delante y juego de cinco parrulo. Pero la jugada no salió. A pesar de eso, el punto cosechado por los ferrolanos supo, no a caviar, pero sí a algo mucho más dulce que la derrota que se mascaba dos minutos antes.