O Parrulo Ferrol
Ramos Fraga Correduría de Seguros se une al equipo de O Parrulo Ferrol
El vicepresidente del club, Jesús Beceiro y el director general de la empresa, Abel Graña, firmaron esta colaboración
Ramos Fraga Correduría de Seguros se une a la familia parrula. El vicepresidente del club, Jesús Beceiro y el director general de esta entidad, Abel Graña, firmaron su acuerdo con una llegada que “es mucho más que aporte económico. Es un orgullo poder emprender este camino juntos compartiendo valores de esfuerzo, compromiso, trabajo y seriedad”, señaló Beceiro en este acto.