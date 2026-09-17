O Parrulo Ferrol va a por el seis de seis en casa

Novoa y Casas analizaron las claves del duelo de este viernes Daniel Alexandre

Dos de dos en casa en lo que Gerard Casas espera que se convierta en un “seis de seis”. El apretado calendario inicial de O Parrulo en este arranque de la nueva competición Prime se compensa para el técnico con esa fortuna de poder disputar los primeros encuentros en casa, ahorrándose así unos desplazamientos que hubiesen sido muy complicados tras haber disputado el primer choque el sábado y preparar el duelo del viernes ante el Santa Coloma –19.30 horas, A Malata–.

“Hemos tenido muy poco descanso, hicimos el ‘scouting’ correctivo más largo que recuerdo y aunque la gente se fue contenta vi muchísimas cosas a mejorar”, apunta el técnico, “es normal en la jornada uno, con la mitad de la plantilla nueva... si no, algo raro pasaría”.

El trabajo parrulo se ha acelerado estos días para llegar lo mejor preparados ante un Santa Coloma que afortunadamente, como señala Casas “a nivel de modelo de juego no es muy diferente al Manzanares. Es un equipo con una identidad parecida, así que no creo que sea un partido muy diferente”. Eso sí, lo que espera el entrenador es que “ojalá que nuestra primera parte sea mejor y ojalá que se parezca mucho en el final y los tres puntos se queden en Ferrol”, apostilla el preparador catalán.

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Unas similitudes entre sus dos primeros rivales que como confiesa “nos ha facilitado un poco” ese estudio previo del rival y esa preparación del encuentro, corrigiendo fallos y reafirmando lo positivo.

Una de esas cosas positivas que vio Casas en los suyos, y que se mantiene respecto al pasado año es esa capacidad de sufrimiento que asimismo demostró el equipo en los minutos más complicados ante el Manzanares. “En los momentos difíciles, que hubo unos cuantos, había que juntarnos, saber sufrir y lo hicimos. Fichamos a jugadores con talento y más ofensivos y tenemos que aprovechar eso y ser más protagonistas con el balón, pero sin perder lo que ya teníamos”, apunta el entrenador sobre esa agonía colectiva y esa defensa coral.

“El otro día tuvimos las dos cosas y mantuvimos la identidad del año pasado”, añade Casas que asimismo confiesa haber estado trabajando en verano para “no tener tantas faltas acumulativas y tarjetas. Y la del otro día fue un poco surrealista, pero hay que adaptarse, mejorar cada uno lo nuestro y ese es uno de mis deberes”.

Novoa está bien

A su lado un David Novoa que fue elegido por afición y medios como el mejor del estreno de su equipo, y si bien llegó a esta comparecencia con unas tiras musculares en su rodilla derecha, quiso dejar claro que “estoy perfectamente para poder jugar”.

El de Benavente y sus compañeros se sacudieron ya en este primer duelo las sensaciones de pretemporada “complicada”, señalando al gusto por competir del equipo “sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles y pudimos sacar el partido adelante. Me quedo con el equipo”, añadía. Mientas, en el aspecto de cosas a mejorar, Novoa abrió la mano y señaló “que son muchas, siempre las hay y para eso estamos trabajando día a día”.

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Y precisamente ese trabajo se podrá ver en un duelo ante el Santa Coloma que el jugador vaticina como “otro partido muy intenso, competitivo. Manzanares tenía un auténtico equipazo y ahora nos viene otro, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, en realizar el trabajo que nos manda el ‘míster’, competir y poder llevar los tres puntos”.

Un duelo en casa, de nuevo con una afición a la que ambos piden su presencia y, afortunadamente, ya sin unas altas temperaturas que en su debut hicieron sudar mucho más de lo debido a los locales.