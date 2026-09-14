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O Parrulo Ferrol

Gerard Casas y una charla que cambió el rumbo del partido

El técnico catalán desveló que en el descanso les pidió a sus jugadores tres cosas y que si las hacían ganarían el partido

Iago Couce
Iago Couce
14/09/2026 20:04
Gerard Casas observa atentamente a un Rikelme presionado por un jugador del Manzanares
Gerard Casas observa atentamente a un Rikelme presionado por un jugador del Manzanares
Daniel Alexandre
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Hay veces que sólo hace falta una charla de menos de diez minutos para cambiar el rumbo de un partido. Eso fue lo que le pasó a O Parrulo Ferrol en el primer encuentro de la Liga Prime Futsal. Después de una primera parte en la que “nos hemos equivocado en defensa, respetándoles demasiado, nos hundían fácil y en ataque hemos arriesgado, hemos perdido algunas bolas por su planteamiento. Nos ha costado un poco adaptarnos”, comentó Gerard Casas en la rueda de prensa posterior al duelo frente al Quesos El Hidalgo Manzanares. 

Por ello, aprovechó los ocho minutos que duró el descanso para pedirle a sus jugadores “mejorar en tres cosas. La primera era que teníamos que ser valientes cuando se incorporaba el portero, porque sabía que íbamos a marcar un gol y así fue con el 3-1 que metió David (Novoa)”, empezó y continuó “después también les dije que teníamos que tener cuidado con el balón a la hora de salir de la presión. Si podíamos jugar desde atrás, hacerlo y sino echar el balón fuera para no arriesgar demasiado con la defensa que nos hacían”. Por último, el técnico les reclamó que “no se hundiesen con tanta facilidad y ser capaces de presionar en las situaciones que teníamos marcadas. 

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Al final hicieron las tres cosas muy bien y eso nos permitió ponernos 6-1 y que ellos se frustraran un poco y arriesgasen más en defensa para tratar de remontar”. Sin duda, eso cambió el encuentro y desarboló a un rival que tenía más fondo de banquillo y jugadores con mucha calidad. Con todo, se encontraron con un O Parrulo “que hizo un esfuerzo bestial y sufrió junto, pero disfrutando. Ahora, a seguir trabajando para ser mejores que ayer, pero peores que mañana”, zanjó. 

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