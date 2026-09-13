Diez minutos mágicos bastan para O Parrulo Ferrol (6-4)
El equipo de Gerard Casas reinó en el desenfreno que propuso en la segunda mitad el Manzanares
Diez minutos brillantes de O Parrulo Ferrol fueron suficientes para tumbar a un Quesos El Hidalgo Manzanares que apretó el partido en los últimos instantes gracias a dos expulsiones ferrolanas (6-4).
Bajo un abrasante calor y una humedad que iba en aumento, arrancó el conjunto de Gerard Casas su segunda temporada seguida en Primera División, ahora nombrada Liga Prime Futsal. Enfrente estaba un Manzanares que lejos de amedrentarse por jugar de casa ante una A Malata que apretó desde el minuto uno. De hecho, el cuadro de Juanlu Alonso dispuso de la primera ocasión con un lanzamiento lejano de Daniel que obligó a Caio César a sacar sus reflejos felinos.
El cuadro local respondió de inmediato gracias a su mejor jugador. Novoa, como tantas veces hizo el año pasado, cogió el balón en el centro de la pista y con su pisada característica se fue hacia la banda izquierda, ahí desbordó a su par y puso un centro-chut que remachó en boca de gol Yan Matheus para poner el 1-0 en el luminoso.
Este tanto les dio un subidón de energía y rápidamente buscaron el segundo, pero ni Diogo ni Jhoy fueron capaces de conseguirlo a pesar de dos grandes acciones.
Aun así, el equipo de la ciudad naval siguió igual, controlando un poco más la posesión y buscando correr cuando podía para hacer daño con la velocidad de Rikelme. De igual manera, también buscó hacer daño con balones a Brayan, que se fajaba con Unai y Robles por una posición cerca del área. Así, luchando y tras otra jugada de Novoa, el brasileño estuvo a punto de marcar el segundo, pero su disparo, cuando tenía todo a favor, se fue demasiado esquinado.
Control
Ese estilo de juego comenzó a frustrar al Manzanares, que no era capaz de llegar con peligro. De hecho, desde ese acercamiento en el primer minuto, apenas volvió a inquietar a Caio Cesar. En cambio, su número de faltas sí que empezó a subir, pues todavía quedaba la mitad de la primera parte por disputarse cuando ya entró en 'bonus'. O Parrulo, sabedor de esa situación, arriesgó un poco más en los uno para uno, pero sin dejarse descuidar su espalda, pues un error podía ser muy grave, como uno que cometió Quelle y obligó a Caio a sacar una buena mano abajo. Con todo, el ‘3’ del equipo ferrolano se desquitó en la siguiente acción con un derechazo que casi se cuela por la escuadra de la portería defendida por Schutt.
Estaban siendo unos minutos de correcalles en los que el Manzanares tenía más que ganar y a punto estuvo de hacerlo, si no llega a ser por una doble intervención de Caio y el palo. Pero a la tercera, tras un saque de esquina Povill enganchó de volea un balón que se coló en la meta ferrolana. De nuevo empate en el marcador y había que remar.
Gerard Casas, al igual que había hecho antes su homólogo en el banquillo, paró el encuentro y rearmó a los suyos. Los tranquilizó y les instó a seguir el plan de juego.
Y no le pudo salir mejor, pues menos de cuarenta segundos después, tras otra acción de estrategia botada por Rubén Orzáez, fue aprovechada por Brayan para poner el 2-1 con un potentísimo disparo desde la frontal. A ese tanto casi le sigue otro de Novoa, pero Schutt, con una gran estirada, lo evitó, al igual que había hecho Caio en el otro lado a Daniel. Esas dos parecieron las últimas ocasiones de la primera mitad, hasta que en la última jugada, Humberto cayó en el área parrula y el Manzanares pidió la revisión de vídeo, pero los colegiados, tras analizar la jugada, no señalaron la pena máxima y ambos equipos se fueron a vestuarios después de una primera parte muy reñida.
Efervescencia
Esa igualdad se mantuvo durante los primeros instantes de la segunda mitad, con Daniel avisando primero, pero sin maldad, todo lo que contrario que Novoa, que castigó un error en la salida de balón de Schutt y puso el 3-1 parrulo para alegría de una A Malata, que ovacionó a su jugador.
Al igual que hizo con Caio tras otra intervención de mérito a un Álvaro que se desesperaba con el meta brasileño. Y es que la exhibición estaba siendo apoteósica, como así lo fue el cuarto gol ferrolano después de una maravillosa jugada de Rikelme, que dejó a dos futbolistas sentados, y del zarpazo que soltó Brayan cuando recibió el balón. Pero la cosa no acabó ahí, pues apenas un par de minutos después, Rubén Orzáez puso el quinto en el luminoso tras otro jugadón del ‘7’ parrulo. El público vibraba con los minutos de los suyos y no era para menos, pues estaban borrando del mapa a un Manzanares que no era capaz de reaccionar.
Y eso lo pagó muy caro, pues O Parrulo no bajó el pistón y siguió mordiendo en defensa y castigando en ataque. Así llegó el sexto, obra de Yan Matheus. Solo en ese momento reaccionó Manzanares por medio de Unai, que recortó un poco las diferencias, pero de nada sirvió, pues los colegiados lo anularon porque el balón había salido antes de que se lo pasasen.
Esa situación, aunque les dolió, les dio ánimos renovados para seguir luchando. De esa manera, consiguieron sacar una expulsión muy rigurosa a Jhoy y así tener la oportunidad de anotar. Y lo lograron por medio de Khalid. Con el 6-2, Juanlu Alonso arriesgó con el portero-jugador, pues no tenía nada que perder. En un principio le salió bien, pues se topó con un tanto en propia puerta de Rubén Orzáez. Además, para más inri expulsaron a Brayan por otra acción muy rigurosa que a su vez supuso la quinta falta de equipo. O Parrulo, aunque encajó otro tanto, resistió para sumar su primer triunfo.
O Parrulo Ferrol 6-4 Manzanares
O Parrulo Ferrol: Caio César; Lucas Farias, Novoa, Diogo, Yan Matheus –equipo inicial–, Quelle, Rikelme, Jhoy y Rubén Orzáez.
Quesos El Hidalgo Manzanares: Schutt; Ribeirao, Robles, Daniel, Álvaro –equipo inicial–, Povill, Unai, Yann, Leandrinho, Khalid, Humberto y Eloy.
Goles: 1-0, min.2: Yan Matheus; 1-1, min.16: Povill. 2-1, min.17: Brayan. 3-1, min.21: Novoa. 4-1, min.24: Brayan. 5-1, min.26: Rubén Orzáez. 6-1, mi.28: Yan Matheus. 6-2, min. 33: Khalid. 6-3, min.37: Rubén Orzáez, en propia puerta. 6-4, min.39: Javi Alonso.
Árbitros: Antonio Jesús García y Javier Moreno. Amonestaron a Quelle, Javi Alonso, Daniel, Povill, Lucas Farias, Álvaro y el técnico Gerard Casas. Expulsaron por doble amarilla a Jhoy y a Brayan.
Incidencias: Primera jornada de la Liga Prime Futsal disputada en el pabellón de A Malata ante 1.200 espectadores.