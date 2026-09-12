O Parrulo Ferrol abre alas en A Malata ante un rival con galones

Casas, durante el duelo ante el Braga Emilio Cortizas

La máxima categoría del fútbol sala español vuelve a Ferrol, vuelve a A Malata. Lo hace de la mano de un O Parrulo que sabe que, al igual que la pasada campaña, le espera, a ellos y a la afición, unos meses de muchas alegrías y, quizás también, mucho sufrimiento. La puesta de largo de la escuadra ferrolana en la renovada competición estatal –ahora denominada Liga Prime y dividida en Torneo de Apertura y Clausura– contará con un rival que, sin duda, ofrecerá un gran espectáculo en la pista de la ciudad naval.

Para este primer choque, los de Gerard Casas tendrán como adversario al Quesos El Hidalgo Manzanares –16.30 horas– que regresa a la pista local “con el mismo entrenador, mantienen el mismo bloque de plantilla. Nos lo van a poner difícil. El año pasado hizo un temporadón”, señalaba el preparador, apuntando las gestas de una formación de Ciudad Real que consiguió su clasificación para la Copa de España y para el playoff por el título.

“Viene un rival muy duro, pero ojalá que jugando en casa consigamos los tres puntos”, añadía el técnico, que afronta su segunda campaña consecutiva en el banquillo ferrolano. Y de eso ya saben en la casa alada, ya que el pasado año, un poco antes que en este ejercicio, O Parrulo abría la Primera con un contundente triunfo ante el Alzira (8-3).

Con O Parrulo conocedor del camino y sensaciones de iniciar puntuando de tres la liga y en casa, los de Casas también saben lo que es ganar a los ciudadrealeños. Un triunfo que lograron también en A Malata en marzo de este año, devolviendo el 4-3 con el que habían regreso de su visita del Manzanares Arena.

Rival camelador

Lo que casi con toda seguridad se verá en la pista ferrolana será un duelo con un fútbol sala “atractivo”, como así definió el técnico el juego de su rival. “Si caemos en el partido que ellos quieren, y en eso son muy buenos, penalizan muchísimo. Así que tenemos que tener claro el plan de partido, estar todos con la misma idea”, subrayaba el entrenador. Un todos a una en el que, asimismo, minimizar los errores propios será vital para repetir la historia.

Eso sí, ahora O Parrulo lo hará con muchos nuevos nombres en su plantilla y después de unos duros golpes en pretemporada como fueron los duelos ante el Braga y el Reyco Burela. “Fueron dos palos gordos, sobre todo aquí en casa y eso nos hizo cambiar un poco el chip”, comentaba Rubén Orzáez, uno de los capitanes, y que, además, fue también pupilo de Juanlu Alonso en las filas del Peñíscola.

O Parrulo termina el capitulo de la pretemporada, tras unas semanas “irregulares”, si bien durante los últimos quince días ese giro se hizo notar también en las sesiones de los blancos. “Hemos dado un paso en lo que nos estaba faltando”, añadía Orzáez, “así que creo que vamos a ver un buen partido”.

El capitán hace un llamamiento a la calma en el seno de su formación ante un adversario camelador, recordando de nuevo que una de las cosas más importantes es que “el juego no se vuelva loco y jugar a lo que queremos nosotros. El Quesos El Hidalgo Manzanares es de los más divertidos a analizar, porque es un equipo muy valiente, tanto en ataque como en defensa y creo que por ahí va a pasar el partido”, decía el jugador.

"Necesitamos a la afición"

Mientras, en O Parrulo, con un grupo que se encuentra en otro proceso de acoplamiento diferente al de su rival, son conscientes de este momento y de que “necesitamos partidos juntos y entrenamientos”, señalaba Gerard Casas. Conocedor de su formación sabe asimismo sus cualidades y lo que puede demostrar en este arranque liguero y así se lo hará saber a los de Ciudad Real.

“Vamos a aprovechar nuestro talento y a hacerles daño”, añadía. Y, además, tendrán de nuevo el respaldo de una afición que, sin duda, se volcará con los suyos en este estreno para ir abriendo boca. “Los necesitamos. Ellos nos ayudan a ganar puntos y si empezamos sumando de tres es algo muy importante para la clasificación”, señalaba Orzáez. Un sentimiento que comparte su técnico Casas que señala que “ojalá podamos regalarles los tres puntos. El año pasado lo pasamos muy bien juntos, tuvimos que sufrir muchísimo pero también ganamos muchos partidos. Espero que el domingo sea uno más y que empiece otra bonita temporada en A Malata”.

El duelo entre O Parrulo y el Manzanares será el encargado de cerrar esta primera jornada, tras los seis duelos disputados el sábado y el domingo por la mañana.