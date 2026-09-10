O Parrulo y el Hospital Ribera Juan Cardona renuevan su unión

Javier Atanes, Malaguti, Turbi y Tomás Llao, durante la firma del convenio O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol continúa ampliando su proyecto y estableciendo lazos que les repercutan muchos beneficios. En esta ocasión, el club presidido por Bruno García renueva su vínculo con el Hospital Ribera Juan Cardona, una institución referente en la ciudad y quiere seguir creciendo al lado del conjunto de A Malata.

Por ello, “no pensamos nada en renovar el acuerdo. Lo teníamos muy claro desde el principio. Queríamos y queremos estar a su lado, aportando nuestro granito de arena en la asistencia sanitaria de todas las necesidades que pueda tener el club durante todo este año. Aunque el club a nivel asistencial está bien atendido con un viejo conocido amigo, el doctor David Lamas, que siempre hemos tenido una relación histórica con él”, comentó el gerente Javier Atanes, que a su vez indicó que “nuestro compromiso es poder dar una asistencia inmediata y las pruebas necesarias, tanto en diagnósticos como en tratamientos que se puedan necesitar a lo largo de la temporada”.

De hecho, dos de los jugadores, Turbi y Malaguti, ya hicieron uso de sus servicios, pues todavía están de baja, aunque en el caso del zamorano podría volver a jugar la próxima semana. En cuanto al acuerdo, Atanes recalcó que será más extenso y cubrirá más necesidades que en años pasados y así trabajar de forma más especial.

A esta firma también acudió el vicepresidente del club, Tomás Llao, que aseguró que “este convenio es muy importante para nuestros jugadores por poder ser atendidos rápidamente. Por eso, para nosotros es un orgullo esta colaboración y sólo podemos dar las gracias por todo el trato recibido”.