Cuenta atrás para el novedoso formato de la Liga Prime

Representantes de O Parrulo, durante la presentación de la Liga Prime Futsal O Parrulo Ferrol

La cuenta atrás para que comience la Liga Prime Futsal está a punto de terminar. Concretamente, ese cronómetro parará este viernes 11 de septiembre, con una primera jornada del novedoso Torneo Apertura. Pero antes de que llegue ese día señalado, la Federación Española de Fútbol, como no podía ser de otra manera, hizo una presentación, que estuvo dirigida por Luis Larrodera, en la que presentó todas las novedades que habrá esta campaña. Hasta allí se desplazó una delegación de O Parrulo Ferrol que estuvo encabezada por el director general, David García, y por David Novoa, uno de los capitanes del equipo.

Ellos, junto a diversos patrocinadores del club de la ciudad naval, fueron testigos de un acto en el que intervino el Secretario General de la RFEF, Álvaro de Miguel, que señaló que “la apuesta de la Real Federación Española por el fútbol sala es firme y decidida. Tenemos ilusión y creemos en el trabajo de clubes, jugadores y entrenadores. No vamos a descansar hasta llevar al fútbol sala a las cotas más altas”. A continuación fueron desgranando las distintas novedades en relación a la competición que se encontrarán ya este viernes todos los equipos que componen una Primera División, en la que habrá cinco títulos en juego y que se podrá seguir a través de RTVE, DAZN y Canal Gol Brasil.

Para empezar, recordaron que en los saques de meta no se puede lanzar directamente el balón más allá de la línea de medio campo. Asimismo, dijeron que las amarillas a los jugadores del banquillo o a los integrantes del cuerpo técnico computarán como faltas acumulables. Además, recalcaron que a partir de ahora sólo el capitán de cada escuadra podrá dirigirse a los colegiados.

De igual manera, explicaron que habrá menos tiempo para las revisiones del soporte de vídeo, al tiempo que se amplían las jugadas en las que podría intervenir, como puede ser en las faltas cometidas a partir de la quinta acumulada o en las expulsiones producidas por una segunda tarjeta amarilla. También se reducirán los tiempos muertos, pues sólo habrá uno para todo el encuentro por lo que los técnicos tendrán que pensar mucho cuando emplearlo, además de que el descanso se reduce a ocho minutos.

En el tema de las sustituciones, sólo habrá diez segundos para que se realicen una vez que lo autoricen los colegiados. Así, para agilizar aún más el juego, se colocarán balones en los laterales de la pista para que no se pierda tiempo, lo que espera que aumente la emoción en los encuentros y que nadie se pueda relajar ni un solo instante. Por último, se implementará un protocolo de limpieza para la pista y así no perjudicar la práctica deportiva. Sin duda, son muchas novedades y reglas que esperan revolucionar el fútbol sala y enganchar la afición para que este deporte siga creciendo.