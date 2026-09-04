O Parrulo Ferrol acaba su puesta a punto para la liga con triunfo

Novoa, durante el partido ante el Illes Balears Palma Futsal Pichero/Noia Portus Apostoli

Ahora, que pase la liga. O Parrulo Ferrol puso fin a su puesta a un punto para el campeonato regular con una victoria sobre el Noia Portus Apostoli, al que se va a enfrentar en la Liga Prime Futsal, que confirma que aún quedan cosas por mejorar pero que demuestra que va por el buen camino. Así que ahora le queda seguir ajustando para llegar lo mejor posible al torneo.

Se notó de entrada que los dos equipos aún están en fase de puesta a punto, porque las imprecisiones y los desajustes –más frecuentes en el bando local que en el visitante– abundaron. Al menos, a medida que pasaban los minutos, O Parrulo Ferrol se fue notando más cómodo sobre la cancha, llegando con más claridad a los aledaños de la portería rival hasta que su insistencia encontró el premio en el gol de Novoa.

Poco duró la alegría sin embargo en el bando local, porque de manera casi inmediata el Noia Portus Apostoli restableció el empate gracias a una volea de David Pazos. Así que el partido volvió al punto de partida y de ahí al descanso ninguno de los contendientes fue capaz de hacerse con la manija del choque y las ocasiones llegaron, casi siempre, por los errores cometidos por las dos formaciones.

Sin demasiados cambios en el guion del partido, una acción resultó determinante. Antes de llegar al ecuador de la segunda parte, la expulsión del visitante Thierry dejó a los suyos en una inferioridad que Novoa no tardó ni un minuto en convertir en gol. Esta vez, al menos, O Parrulo supo mantener el tipo... y hasta aumentar su ventaja gracias a un tanto de Jhoy a balón parado. Parecía así que el encuentro se encaminaba hacia un final plácido, pero la expulsión de un futbolista local permitió a la escuadra visitante reducir las distancias... y ahí se quedó.