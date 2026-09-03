O Parrulo Ferrol cierra la pretemporada ante su afición recibiendo a otro gallego grande, el Noia Portus Apostoli

Diogo, durante el duelo ante el Burela EMILIO CORTIZAS

No es su primer partido en A Malata en esta pretemporada, pero sí será el más especial. O Parrulo Ferrol se presenta el viernes de manera oficial delante de su afición y lo hace, como no podía ser otra manera, con el otro equipo gallego en la máxima categoría, el Noia Portus Apostoli –20.00 horas–.

Estas dos formaciones casi habían cruzado sus caminos en esta pretemporada, precisamente en el torneo de Noia, si bien la derrota parrula en semis ante el Palma le llevó a disputar el tercer lugar ante Indonesia.

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Ahora los dos mejores equipos gallegos terminan su trabajo en la pista ferrolana, tras unas semanas de preparación “duras”, señalaba Diogo, que afronta su tercera campaña vistiendo de blanco. “Vamos mejorando y con ganas de que empiece la liga”, añadía el brasileño.

Pero primero A Malata vivirá este “simulacro”, que comenzará a las 19.45 horas con la presentación oficial de jugadores y técnicos, con el capitán Rubén Orzáez, el técnico Casas y el director general David García. dirigiéndose a la afición. Un duelo para el que las entradas están disponibles tanto en web como en taquilla.