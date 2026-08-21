La pretemporada de O Parrulo sube el nivel en la cita de Noia

Novoa, durante el partido contra el Braga Emilio Cortizas

La pretemporada de O Parrulo Ferrol sube de nivel con su participación en la novena edición del Trofeo Portus Apostoli, que se celebra entre hoy y mañana en Noia. Tres equipos de la máxima categoría nacional –además de la escuadra de la ciudad naval estarán presentes el Illes Ballears Palma Futsal y el anfitrión– y la selección de Indonesia –que entrena el exparrulo Héctor Souto– dan forma a un cartel que se desarrollará en el pabellón Agustín Mourís del Barbanza. En el caso del cuadro de la urbe local lo cruza este viernes –18.15 horas– con el cuadro balear.

El resultado determinará si juega el sábado la final de consolación, en caso de perder, o luchará por el título –a las 20.45 horas– con el ganador de la otra semifinal del certamen. A falta de dos semanas para que empiece el campeonato liguero de Primera, el equipo ferrolano llega a esta cita tras la derrota sufrida el pasado domingo ante el Braga.

De todas maneras, como explicó al ala Novoa, se presenta “bastante bien”, tratando de adaptar a los nuevos a que se amolden a la dinámica de trabajo y a llegar en las mejores condiciones a la primera jornada del campeonato.

Las entradas para ver cada partido tendrán un coste de 10 (mayores de 16 años) y 5 (menos de esa edad).