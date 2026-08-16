O Parrulo choca en su estreno en casa contra un Braga mejorado (1-5)

Rikelme, durante el encuentro disputado en A Malata Emilio Cortizas

O Parrulo se presentó delante de su afición de un azul serio, tranquilo y, sobre todo, con muchas ganas de ofrecer a un público que respondió los primeros goles y el primer triunfo en A Malata. En el otro lado un rojiblanco Braga, que ejerció de perfecto esparrin para los de Casas en su segundo duelo amistoso.

Los ferrolanos se hacían con la pelota y Pol pedía paciencia. Las jugadas se cocinaban lentamente en los fogones de A Malata y ya en estos compases iniciales Casas probó con el juego de cinco de la mano de Rikelme. Tuvo Novoa por alto la primera aproximación ferrolana a la que contestaron los lusos con una jugada hilada entre Brito y Barreto que se fue por el lateral.

El Braga rotaba más en estos primeros minutos, mientras que los ferrolanos esperaban hasta el seis para cambiar nombres en pista. El capitán Orzáez allanó un poco más el camino parrulo hacia el gol, mientras que los lusos subían líneas y hacían trabajar un poco más a Palazón.

Por su parte, O Parrulo forzaba los errores visitantes, si bien no conseguía materializar sus llegadas, o bien a balón parado o con una gran carrera de Turbi que terminó en saque de esquina. Llegaron en el ecuador de este primer tiempo los mejores minutos portugueses, eso sí, ante un grupo ferrolano al que en ningún momento se le fue el partido. Jhoy y Palazón desbarataron la primera de las tres, a la que siguió una gran volea de Lopes. Tiempo muerto en las filas lusas tras el cambio de equipo parrulo y nueva ocasión visitante en una falta ensayada.

Y en la recta final de este primer tiempo, ambas formaciones, azules y rojiblancos querían irse al descanso por delante. Y así lo hizo saber un remate por alto de Matheus tras una gran jugada de equipo parrula. Fue el aperitivo del 1-0 con Brayan como su estrella. Un robo, una carrera en solitario y un disparo en movimiento a la escuadra subieron esa diana al marcador de A Malata. Sin embargo, pocos segundos tuvo de alegría O Parrulo, ya que en la jugada siguiente, William tiró de libro para colocar el 1-1 a falta de dos minutos para el descanso.

Braga 2.0

Salió mucho más crecido el Braga que ya desde el inicio puso en apuros, ahora, al meta parrulo Caio César. Un empuje que les sirvió a los lusos para ponerse por delante, con un acertado tiro de Ricardo Lopes (2-1). Ni Rikelme ni Jhoy pudieron repetir lo hecho por su rival e igualar a continuación. Y si Caio César tuvo más trabajo bajo los palos, casi se convierte también en protagonista con un tiro desde prácticamente media pista a punto de sorprender a su colega luso.

Si bien, cuando O Parrulo parecía despertar de un descanso que no le había sentado demasiado bien llegó el 1-3, con un golazo de Barreto. Eso sí, después de que un sonoro aplauso de A Malata le diese la bienvenida a pista al juvenil Lucas, que tuvo momentos brillantes.

Ni Turbi ni Quelle, ni las ganas de todo O Parrulo pudieron frenar al Braga 2.0 que salió del vestuario. Caio César salvó otros dos ataques portugueses, pero no el tercero. Ese que llegó tras un casi gol de Diogo con juego de cinco parrulo. Anotó Brito a puerta vacía y el Braga repitió escena a menos de 30 segundos del final, en esta ocasión con Claudino como protagonista para el 1-5. Los de Casas querían aumentar su marcador y lo intentaron hasta el final, pero se lo impidió la fortuna y un rival luso digno ganador en A Malata.