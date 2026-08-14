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O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol se impone a la selección de Indonesia (5-3)

El conjunto de Gerard Casas tuvo una dura prueba ante el combinado dirigido por Héctor Souto

Redacción Ferrol
14/08/2026 22:29
Novoa conduce el balón ante la oposición de un rival
Novoa conduce el balón ante la oposición de un rival
O Parrulo
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O Parrulo Ferrol se hace con la victoria en su primer amistoso ante una Indonesia que puso en aprietos al equipo de la ciudad naval (5-3). 

Esta primera prueba, como no podía ser de otra manera, comenzó muchos nervios y las piernas muy pesadas para los jugadores de O Parrulo. No tenían esa velocidad y chispa que sí que tendrán en unas semanas. Aun así, Gerard Casas les pidió el máximo y buscó experimentar desde el inicio usando a Novoa y a Matheus como portero-jugador. Sin embargo, en una de las primeras jugadas, su equipo perdió el balón y eso lo aprovechó Gunawan para marcar. 

Con todo, eso no cambió ni un ápice los planes del técnico catalán, que siguió insistiendo de esta manera hasta que en el minuto ocho, el balón le llegó a Turbi, que le dio de primeras para que Jhoy marcase a puerta vacía. Pero la cosa no acabó ahí porque poco después llegaron dos goles más de O Parrulo. Primero anotó el canterano y luego hizo lo propio Diogo, aprovechando sendos fallos de los indonesios. Así, con ese 3-1 se llegó al descanso. 

Tras la reanudación, la calidad del cuadro ferrolano se empezó a imponer con más facilidad, lo que provocó un nuevo tanto, obra de Brayan. Ahí, el equipo de la ciudad naval bajó un poco el pistón e Indonesia lo aprovechó para marcar dos goles por medio de Sanjaya e Israr. En ese momento, los de Gerard Casas se volvieron a activar y gracias a Brayan recuperaron su ventaja y así aseguraron esta primera victoria. 

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