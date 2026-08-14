O Parrulo Ferrol se estrena en pretemporada ante Indonesia

Varios jugadores de O Parrulo antes de empezar a entrenar Daniel Alexandre

Después de poco más de una semana intensa de entrenamientos, O Parrulo Ferrol volverá a saltar a la pista para afrontar su primer amistoso. El conjunto dirigido por Gerard Casas se desplazará hasta Chantada para medirse a la selección de Indonesia dirigida por el ferrolano Héctor Souto (20.30 horas).

Este encuentro ante el combinado asiático servirá tanto para el entrenador catalán como para sus pupilos para ir ajustando diferentes cosas y llegar en las mejores condiciones para el curso liguero, que este año estrena nuevo formato con la llegada del torneo Apertura y Clausura. Los pupilos de Casas saben que no pueden relajarse ni un ápice, pues el preparador ya se lo dejó claro durante las duras sesiones de entrenamiento que ya realizaron.

Ahora, quiere continuar en esa línea ante un rival que les puede ayudar mucho para ir puliendo detalles. Además, este amistoso también servirá a Gerard para ver cómo se acoplan los nuevos fichajes a su estilo de juego y el rendimiento de los canteranos David Barcón “Canoli”, Pablo Cordero, Gael Sánchez, Lucas Rodríguez y Rubén Oliveira, que fueron invitados a entrenar con el primer equipo.