O Parrulo Ferrol afronta otra exigente semana de preparación física

Algunos jugadores de O Parrulo recibiendo instrucciones de parte de Pol Cuairán Daniel Alexandre

Ni Gerard Casas y ni su cuerpo técnico quieren que sus pupilos se relajen un ápice. Después de una primera semana de pretemporada muy exigente con varias sesiones dobles de entrenamiento, en esta aumentó más su intensidad y es que a las ocho prácticas que programó –este lunes realizó dos y este martes le esperan otras dos– se le incluyen dos partidos amistosos –frente a la selección de Indonesia, el viernes a las 20.30 horas en Chantada– y frente al Braga –el domingo a las 18.00 horas en A Malata–.

Sin duda, el técnico catalán busca que los suyos lleguen en la mejor forma posible para ese inicio de la temporada donde, de nuevo con la permanencia como objetivo principal, buscarán mejorar lo cosechado en el curso pasado y seguir creciendo con un proyecto que es muy ilusionante y pretende llevar a O Parrulo a cotas mucho más altas.

Por ello, tras una primera semana de intensos entrenamientos, el preparador hizo una valoración tanto sobre este cambio en el organigrama del club como sobre el comienzo de la pretemporada. En este sentido, indicó que “ha sido un inicio duro, por desgracia, por temas extradeportivos, que creo que ya lo hablaremos con más calma. Nos ha dificultado un poco las cosas a unos cuantos de nosotros, pero como siempre, el equipo sobreponiéndose a situaciones y a obstáculos, creo que ha sido una semana larga. Hemos hecho diez sesiones, pero muy contentos”.

De igual manera añadió que “es una plantilla corta, es verdad, pero con la ayuda de los juveniles, de Omar, el chico kuwaití y dos jugadores del filial, la verdad es que hemos hecho una muy buena semana. Creo que hemos conseguido que los jugadores se empiecen a entender más rápido de lo que conseguimos la temporada pasada y, en general, muy felices con ellos”, finalizó Gerard Casas.

Una de esas ausencias que todavía no había podido ejercitarse fue un Caio César, que debido a unos problemas administrativos no pudo incorporarse el pasado lunes al a pretemporada. Con todo, como anunció el club, el meta brasileño solucionó esos trámites y ayer ya se entrenó con sus compañeros. Esto, sin duda, es otra gran noticia para el conjunto ferrolano que contará desde ya con el que a priori será el meta titular del equipo después de la marcha de Mati Starna. Ahora, con casi todos los jugadores listos –a excepción de Malaguti que está lesionado y la posible llegada de otro futbolista–, O Parrulo encara otra semana de duro trabajo y con dos pruebas exigentes.