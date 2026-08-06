O Parrulo se presentará ante su afición el domingo 16 frente al SC Braga

El grupo local inició esta semana su trabajo Daniel Alexandre

La agenda de O Parrulo entre el 14 de este mes y el 4 de septiembre está ya completa. El equipo de Gerard Casas, que comenzó su pretemporada esta semana, ha dado a conocer los compromisos con los que preparará una nueva campaña en la élite en una renovada Primera División –ahora Liga Prime Futsal–.

Pocas jornadas después de sus primeras sesiones, los alados se vestirán de corto para rodar el balón en el pabellón de Chantada. Un encuentro a dirimirse el próximo viernes 14 y en el que tendrán como rival a la selección de Indonesia, entrenada por el extécnico parrulo Héctor Souto. Será el domingo 16 cuando O Parrulo se presente ante su afición en A Malata, con el duelo ante el SC Braga –18.00 horas–, en el primero de los tres choques que los ferrolanos disputarán en su pabellón.

La semana siguiente, el viernes 21 y sábado 22, el Torneo Portus Apóstoli contará con la presencia de los parrulos. el primer día con el Palma Futsal como rival en semifinales y al día siguiente pelearán por el título o el bronce ante el propio Noia o de nuevo se verán las caras con Indonesia.

Un calendario de pretemporada que se cerrará por partida doble en la pista de la ciudad naval. El sábado 29 recibiendo al Reyco Burela –18.00 horas– y el 4 de septiembre con la formación noiesa como broche a las 20.00 horas.