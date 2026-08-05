O Parrulo Ferrol cede a Kadu al Atlético Piauiense

Guilherme Kadu, tras adjudicarse la Copa de Polonia CEDIDA

El debut de Guilherme Kadu con O Parrulo Ferrol tendrá que esperar. Así lo comunicó el club de la ciudad naval, que indicó que el futbolista brasileño se marcha cedido al Atlético Piauiense S.A.F hasta el 31 de diciembre de 2026.

Este acuerdo se hizo oficial esta mañana después de ambas partes firmase este contrato en el que el jugador buscará tener muchos minutos antes de regresar al equipo que dirige Gerard Casas. El motivo principal de esta operación es la exigente competencia que hay dentro de la plantilla, donde el nivel ha subido mucho este último año. Tanto Guilherme como O Parrulo querían que siguiese jugando, por lo que buscaron una solución para que este fuese posible.

El brasileño se incorporará ya al Atlético Piauiense para empezar a entrenar cuanto antes con los serán sus nuevos compañeros hasta final de año. Cuando termine su cesión, Kadu regresará a España para disputar el Torneo Clausura de la Liga española Prime Futsal, en la que espera hacer grandes cosas con O Parrulo.

Asimismo, desde el club de la ciudad naval indicaron que "queremos desearle la mayor de las suertes en esta nueva etapa. Estamos convencidos de que esta experiencia contribuirá a su crecimiento deportivo y personal y de que volverá aún más preparado para seguir defendiendo nuestros colores".