Intensidad y esfuerzo, las claves para O Parrulo Ferrol

Foto de familia de O Parrulo Ferrol Daniel Alexandre

Oficialmente ya arrancó la pretemporada para O Parrulo Ferrol y lo hizo con una doble sesión en la que los pupilos de Gerard Casas sudaron la gota gorda. Comenzaron con un entrenamiento por la mañana en el gimnasio donde se enfrentaron a distintos ejercicios para favorecer la movilidad, mientras que por la tarde les tocó su parte favorita, el trabajo en pista con el balón.

Eso sí, tuvieron que esperar mucho tiempo para poder tocarlo, pues primero David García les dio una charla para explicarles el nuevo proyecto con esta directiva. Después, fue el turno de Gerard Casas, que se reunió con sus jugadores para explicarles todo lo que les va a exigir, que no es otra cosa que su mejor versión y la máxima intensidad posible, entre otras cosas defender hasta el final el escudo del club en todos los partidos que van a disputar esta campaña.

Una vez que finalizó, comenzó el verdadero “sufrimiento” para los futbolistas. Liderados por Rubén Orzáez, que este año será el primer capitán, realizaron distintos ejercicios de calentamiento, que se iban intercalando con dos rondos en los que reinaron el buen ambiente. Una vez acabó esta parte de la práctica, llegó el turno de los lanzamientos a puerta, donde los porteros Canoli y Alejandro Palazón tuvieron que desempolvar sus reflejos para detener los múltiples envíos de sus compañeros, que querían empezar de la mejor manera posible.

Y es que ya estaban poniendo en práctica todo lo que les comentó Casas en la charla previa: máximo esfuerzo en cada acción. Después, el entrenamiento siguió con el mismo nivel de intensidad hasta el punto de que muchos acabaron muy cansados. Pero eso no es nada, pues esta semana todavía les quedan seis sesiones más antes de que puedan descansar. Todo ello es para llegar de la mejor manera posible al primer amistoso que jugará el club. Este está fijado para el 14 de agosto en Chantada. Ese día se medirán a la selección de Indonesia, que está dirigida por Héctor Souto.

En ese encuentro y en los primeros que dispute de liga no estará Malaguti, ya que, como comunicó el club, fue intervenido de su rodilla por el Dr. Isidro González, del Área de Traumatología de FREMAP. Además, confirmaron que su evolución es muy positiva y ahora ya iniciará un proceso de recuperación que estará supervisado por los servicios médicos del club de la ciudad naval, encabezados por el Dr. David Lamas, junto al responsable del área de fisioterapia y readaptación funcional, Camilo Rivas, todo su equipo y el preparador físico Angel Padín. A pesa de ese percance, Malaguti acompañó a sus compañeros durante todo el entrenamiento y los estuvo animando en cada ejercicio que realizaron.