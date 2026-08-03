El nuevo proyecto de O Parrulo echa a volar en A Malata

Turbi fue uno de los primeros jugadores que acudió a este primer día de la pretemporada O Parrulo

Se acabó la cuenta atrás. O Parrulo Ferrol ya arrancó su pretemporada y un nuevo proyecto en el que espera volver a lograr la salvación en Primera División y, si puede, soñar con alguna cota más alta. La plantilla que dirige Gerard Casas comenzó este lunes con sus pruebas físicas para comprobar en qué estado están antes de empezar lo duro de verdad.

Esa jornada inicial, en la que los jugadores estuvieron divididos en dos grupos –unos fueron por la mañana y otros por la tarde– transcurrió sin muchos problemas, ya que todos los jugadores ya se estuvieron ejercitando durante parte de sus vacaciones. Todos ellos se enfrentaron a los múltiples ejercicios y pruebas que les planteó Ángel Padín, el preparador físico del equipo, con la supervisión de Gerard Casas y Pol Cuairán. Los dos técnicos no se quisieron perder ni un sólo detalle de sus pupilos, tanto los que continúan de la campaña pasada como los nuevos refuerzos que llegaron para fortalecer la plantilla.

Por el momento, el único que no se ejercitó fue Malaguti, pues apenas hace unos días que se operó de un problema en la rodilla y estará varias semanas de baja. Aun así, el pívot ya se encuentra en Ferrol para iniciar su recuperación y volver lo antes posible. Mientras tanto, tendrá que ver desde la barrera como sus compañeros afrontarán tres sesiones dobles –este martes, miércoles y jueves– en las que reinarán la intensidad y el cansancio. Después, viernes y sábado solo tendrán un entrenamiento y el domingo disfrutarán de su primer descanso antes de volver a la acción.