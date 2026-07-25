Niko Vukmir abandona por sorpresa las filas de O Parrulo

Niko Vukmir tuvo un papel muy importante en O Parrulo Jorge Meis

Salida sorpresa en O Parrulo Ferrol. El internacional croata Niko Vukmir deja el conjunto de la ciudad naval para unirse al MNK Futsal Istra Pula, un equipo de su país.

Esta marcha es inesperada, pues el club contaba con un deportista que se había ganado un hueco muy importante en el equipo y que este año había cosechado un bronce europeo con su selección. Sin embargo, tal como explicó el club, “atendiendo a la petición expresa del propio jugador, motivada por el deseo de regresar a su país por razones personales y familiares, O Parrulo Ferrol FS decidió abrir una negociación con el club croata para encontrar una solución satisfactoria para todas las partes”.

De igual manera, le desearon a Vukmir “el mayor de los éxitos, tanto en esta nueva etapa profesional como en el plano personal. Ha defendido nuestros colores con compromiso y profesionalidad, y siempre formará parte de la familia. Ferrol siempre será tu casa. Mucha suerte en esta nueva etapa, Niko”, rezó el comunicado en el que se anunció su salida.

Esta noticia fue la antítesis de la que se había producido momentos antes, cuando la Real Federación Española de Fútbol anunció que David Novoa fue seleccionado como el mejor ala de Primera División tras imponerse en la votación a Touré (Barça), Marcel (ElPozo Murcia Costa Cálida), Mínguez (Movistar Inter) y Fabinho (Illes Balears Palma Futsal).