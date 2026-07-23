Jorge Quelle, presente y futuro para O Parrulo Ferrol

Jorge Quelle, en una imagen de archivo Entrerríos Zaragoza

O Parrulo Ferrol sigue puliendo su plantilla. Después del fichaje del brasileño Brayan para reforzar el puesto de pívot tras la marcha de Gonzalo Santa Cruz, ahora el conjunto de la ciudad naval apuesta por el talento gallego para su nuevo proyecto en Primera División con la llegada de Jorque Quelle.

A pesar de su juventud, apenas tiene 23 años, el de Burela cuenta con mucha experiencia en grandes clubes pues ya defendió los colores de Burela FS, Real Betis Futsal y Colo Colo Zaragoza, además de haber formado parte de las categorías inferiores de la selección española. Sin duda, su aterrizaje en O Parrulo le servirá para seguir creciendo tanto como deportista como persona, pues bajo las órdenes de Gerard Casas y su cuerpo técnico podrá mejorar hasta dónde él quiera.

De acuerdo con el club, Quelle destaca “por su gran calidad en el manejo del balón, su visión de juego y su capacidad para asociarse con sus compañeros. Es un jugador que entiende el fútbol sala desde el colectivo, que genera ventajas para los demás y que sabe cuándo acelerar, cuándo pausar y cuándo asumir protagonismo”. Asimismo, también “posee un excelente golpeo y su capacidad para encontrar soluciones en espacios reducidos le convierten en un futbolista capaz de aportar tanto en la construcción como en la finalización de las jugadas".

De igual manera, no sólo destaca en la faceta ofensiva, sino que a nivel defensivo tiene mucha disciplina táctica y una gran capacidad para leer el juego a la perfección, algo que le va a aportar mucho al equipo de la ciudad naval. Con esta llegada, O Parrulo tiene prácticamente cerrada su plantilla, pues sólo queda una ficha libre, que será ocupada antes de que empiece la pretemporada.