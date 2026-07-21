Brayan, potencia brasileña para O Parrulo Ferrol

Brayan se caracteriza por su juego de espaldas y su fortaleza física O Parrulo

O Parrulo Ferrol continúa perfilando su plantilla para competir, por segundo año consecutivo, en Primera División. Después de la marcha de Gonzalo Santa Cruz, el pívot referencia del equipo durante las pasadas dos campañas, el conjunto ferrolano tenía claro que debía reforzar esa área y vaya si lo ha hecho. Después de buscar mucho durante el mercado, el equipo de la ciudad naval encontró a su jugador ideal en Brayan, un futbolista de 23 años que llega procedente del Pato Futsal, donde ya pudo experimentar la presión al máximo nivel, ya que es una formación que está acostumbrada a luchar por objetivos importantes.

De acuerdo con O Parrulo, Brayan se caracteriza por “ser un pívot diestro, potente y dominante, especialmente peligroso cuando recibe de espaldas a la portería. Su fortaleza física le permite proteger el balón, resistir el contacto de los defensores y ofrecer líneas de pase a sus compañeros, facilitando la salida del equipo y generando ventajas en campo contrario”. Además, añaden que tiene “una notable capacidad para girarse, atacar el área y finalizar las acciones. Su presencia obliga a las defensas rivales a concentrar una atención constante sobre él, abriendo espacios que pueden ser aprovechados por los jugadores que llegan desde segunda línea”.

Este es uno de los últimos fichajes que realizará el equipo dirigido por Gerard Casas, que empezará el 3 de agosto la pretemporada. Asimismo, junto con esta incorporación, la entidad anunció su participación en IX Trofeo Portus Apóstoli, que se disputará el 21 y de 22 agosto y en el que se medirá al Palma Futsal.