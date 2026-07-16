Omar Alshatti y una historia única en O Parrulo Ferrol

Omar Alshatti, durante un partido con el Al-Arabi Club O Parrulo

O Parrulo Ferrol quiere seguir derribando barreras y ampliar sus horizontes tanto deportivos como institucionales y sociales. En este sentido, el equipo de A Malata rompió con todo lo establecido al incorporar a Omar Alshatti, un jugador internacional kuwaití.

Eso sí, el deportista se tendrá que ganar un hueco en el equipo, pues tal como anunció el club, por el momento, sólo realizará la pretemporada, que se iniciará el 3 de agosto, en la que intentará convencer a Gerard Casas y su cuerpo técnico para quedarse definitivamente en la plantilla. Esta llegada, además, es histórica, pues se convertirá en el primer jugador kuwaití que afronte una experiencia de estas características en una entidad española.

Alshatti destaca "por su condición de jugador universal, capaz de desenvolverse en distintas posiciones y adaptarse a diferentes necesidades tácticas. Posee un importante poderío físico, una gran capacidad de trabajo y una enorme constancia competitiva. Su energía, disciplina y esfuerzo permanente sobre la pista le permiten contribuir tanto en las tareas defensivas como en la construcción del juego ofensivo", apuntó en un comunicado un O Parrulo, que indicó que este fichaje es fruto de "una alianza estratégica con Kuwait, construida sobre las extraordinarias relaciones existentes entre el país del Golfo y la actual dirección de O Parrulo Ferrol FS".

Asimismo, la entidad de A Malata también explicó que este acuerdo servirá para "internacionalizar este proyecto, que no significa únicamente en incorporar talento, sino también construir puentes, compartir experiencias y generar oportunidades que aporten valor deportivo, humano y social". Ahora, le toca a Alshatti seguir haciendo historia y conseguir quedarse en el equipo, algo por lo que tendrá que luchar con todas su fuerzas, pues tanto Gerard Casas como su cuerpo técnico exigen lo mejor y lo máximo de cada jugador.