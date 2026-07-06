El inicio de una nueva era en O Parrulo Ferrol

Imagen de la nueva junta directiva de O Parrulo I.C.

Después de más de 40 años, se produjo un relevo histórico en O Parrulo Ferrol. La directiva encabezada por Julio Martínez dio un paso al lado y entró, ya de manera oficial desde el 1 de julio, otra encabezada por Bruno y David García. Este cambio se produce por el bien del club y por las ganas que tenían todos, tanto los anteriores directivos como los nuevos, de que el conjunto de la ciudad naval rompiese su propio techo y pueda llegar a lugares insospechados y que el fútbol sala tanto en Ferrol como en toda la comarca siga creciendo.

Como reconocieron los recién llegados en su puesta de largo oficial, “al principio no fue nada sencillo porque tienes que aunar muchos perfiles diferentes y te tienen que dar el ok para poder contar con ellos en este proyecto”, relató David, al tiempo que añadió que “además, estaba el hándicap de que Bruno sólo estuvo aquí un tiempo por lo que pasó en Kuwait, pero trabajamos intensamente y contactamos con muchas personas para componer la directiva, darle nombre a las distintas áreas. Todo el mundo estuvo muy receptivo y aquí estamos ahora”, dijo el nuevo CEO del equipo.

Y es que como aseguró su hermano Bruno, que es el presidente, “conformamos una directiva diferente, pero hecha con gente muy cualificada cada una en su parcela, parcelas muy estructuradas, muy definidas, que cada uno tiene un rol en cada una de ellas, que los va a desempeñar con pasión y con profesionalidad, pero sí que desde el principio gente leal, tanto a mí como a la familia y eso es muy importante cuando empiezas un proyecto de esta envergadura”.

El organigrama

Respecto a esto, el nuevo presidente desveló el nuevo organigrama del club, que está compuesto por “gente muy cualificada, que está relacionada con el club, con el deporte y con la ciudad”. Así, empezó por la Dirección General que estará encabezada por él mismo y por su hermano David, que será el CEO de la entidad.

A continuación, comentó que Javier Martínez, Jesús Beceiro y Tomás Llao serán los tres vicepresidentes del club de A Malata. Respecto al Área Deportiva tendrá como subáreas la metodológica, en la que David Gonzalez, exjugador profesional, será la cabeza visible. Sin duda, “este apartado sirve para dar arquitectura a toda la parte deportiva y que haya unas pautas estratégicas desde la base al primer equipo”. De igual manera, también habrá un área de Psicología y Orientación, encabezada por Juan Rivera, que contará con el apoyo de Bruno Carballo y Óscar Barcón ‘Canoli’.

En cuanto al área económica, financiera y legal los directivos serán Jorge Fernández, asesor financiero; Miguel López, gestor deportivo; y Pablo Feliú, Mientras tanto, el área de marketing, negocio y comunicación estará encabezada por Samuel Pantín, socio fundador del Pantín Classic; Javier Fidalgo, asesor técnico; y Pedro García, que también ejercerá como asesor. Respecto al área social, protocolos y peñas, además de Tomás Llao, estarán Adrián Manivesa como responsable de protocolo y asesor legal; Álvaro Rodríguez, responsable de peñas y de manera transversal del área de ‘scouting’ y captación de jóvenes talentos.

Organigrama de O Parrulo O Parrulo

Por último, en el Área Operativa de eventos, cuyo vicepresidente es Jesús Beceiro, contará con Borja Fernández, que será el “match coordinator”, es decir, el encargado de que el partido sea una experiencia diferente; Beatriz Leira, como asesora del área operativa y eventos; y Ana María Fernández, que ayudará a los jugadores en cualquier ámbito relacionado con la educación. Mientras que Óscar Vigo será el director de la escuela de O Parrulo. Además, estará como embajador Adri, un referente del mundo del fútbol tanto a nivel nacional como internacional.

El valor de Ferrol y comarca

Sin duda, son personas muy cualificadas en sus ámbitos y que tienen relación tanto con el fútbol sala como con Ferrol. En este sentido, Bruno comentó que tanto en la ciudad como en la comarca “hay mucho potencial, porque empiezas a hablar de cualquier ámbito relacionado con nuestro deporte, y hay gente muy destacada en ese ámbito en toda la comarca. Por ello, nos tenemos que abrir a ella también. Buscamos que Ferrol y Ferrolterra se sientan orgullosos de su equipo, como estoy seguro que lo hace y lo hará, y abrirlo a todos los vecinos de los ayuntamientos colindantes”, comentó Bruno.

Y es que una de las nuevas metas que se plantean es “trascender más allá de lo deportivo, queremos que sea un proyecto de todos, un proyecto que aparte de que están las cosas más, pero sí que tengamos esa trascendencia social, de llegar a todos los ámbitos, de que perdure en el tiempo y de que no solo sea una referencia deportiva, queremos ser un modelo a nivel de gestión, de dirección y de liderazgo”.

De igual manera, comentó los planes que tiene para el equipo juvenil y para el filial. En este sentido, dijo que “queremos que crezcan lo máximo posible. Por eso, vamos a reforzar y potenciar esos dos equipos. Es cierto que el filial no ascendió por la vía deportiva, pero vamos a estar atentos a ver qué podemos hacer para intentar subir categorías, para que la diferencia o ese cambio entre el segundo equipo y el primero sea cada vez menos traumático”, zanjó el nuevo presidente.