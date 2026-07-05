O Parrulo Ferrol y Jon separan sus caminos

Jon tuvo una oportunidad muy clara con el 2-2 Emilio Cortizas

Ya lo había adelantado David García, el director general de O Parrulo Ferrol, de que iba a haber más movimientos en el mercado de fichajes y así ha sido. El club de la ciudad naval comunicó que llegó a un acuerdo con Jon Joseba de Olabarria Gil, que tenía contrato esta temporada, para separar sus caminos.

El jugador madrileño recaló hace un año en Ferrol con el objetivo de darle un salto de calidad a una escuadra que retornaba a Primera División. Sin embargo, le costó hacerse un hueco en la rotación planteada por Gerard Casas y decidió marcharse cedido a El Ejido, entidad con la que consiguió ascender a la máxima categoría nacional.

Ahora, en su retorno a la ciudad naval, el ala optó por rescindir su contrato para probar suerte en otro proyecto. El equipo ferrolano agradeció "su profesionalidad, compromiso y dedicación durante el tiempo que ha defendido nuestro escudo, deseándole los mayores éxitos, tanto en su carrera deportiva como en su vida personal. O Parrulo Ferrol siempre será su casa", indicó la institución.

Ahora, el equipo dirigido por Gerard Casas tiene tres fichas libres, que intentará cubrir antes del inicio de la pretemporada, prevista para el 3 de agosto. De igual manera, la nueva directiva sigue trabajando para prolongar el contrato de David Novoa y el de Diogo, pues ambos aunque tienen un año más, cuentan con numerosas ofertas.