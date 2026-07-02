O Parrulo Ferrol
O Parrulo Ferrol agrace su trabajo a Santa Cruz, Morgato, Bruno Días, Starna y Penezio
El club anuncia que estos jugadores serán baja, al igual que la conocida marcha de Iván Rumbo
Todavía conformando la plantilla para un próximo ejercicio en Primera División –ahora llamada Liga Prime–, O Parrulo Ferrol anunció los nombres que no seguirán vistiendo de blanco. Todos ellos ya se habían despedido de club y ciudad en sus redes como Morgato, Bruno Días, Penezio y Starna, siendo el último la pasada semana el coruñés Gonzalo Santa Cruz.
Una lista de nombres a la que se une la del capitán Iván Rumbo, al que se le realizó una emotiva despedida. Ahora el club hace oficial la salida de todos ellos a los que agradece “su trabajo, compromiso y profesionalidad en el tiempo que han formado parte de la familia parrula”.