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O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol agrace su trabajo a Santa Cruz, Morgato, Bruno Días, Starna y Penezio

El club anuncia que estos jugadores serán baja, al igual que la conocida marcha de Iván Rumbo

Redacción
02/07/2026 18:09
Santa Cruz y Morgato no vestirán la elástica alada el próximo ejercicio
Santa Cruz y Morgato no vestirán la elástica alada el próximo ejercicio
Jorge Meis
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Todavía conformando la plantilla para un próximo ejercicio en Primera División –ahora llamada Liga Prime–, O Parrulo Ferrol anunció los nombres que no seguirán vistiendo de blanco. Todos ellos ya se habían despedido de club y ciudad en sus redes como Morgato, Bruno Días, Penezio y Starna, siendo el último la pasada semana el coruñés Gonzalo Santa Cruz

Una lista de nombres a la que se une la del capitán Iván Rumbo, al que se le realizó una emotiva despedida. Ahora el club hace oficial la salida de todos ellos a los que agradece “su trabajo, compromiso y profesionalidad en el tiempo que han formado parte de la familia parrula”.

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