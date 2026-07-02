O Parrulo Ferrol agrace su trabajo a Santa Cruz, Morgato, Bruno Días, Starna y Penezio

Santa Cruz y Morgato no vestirán la elástica alada el próximo ejercicio Jorge Meis

Todavía conformando la plantilla para un próximo ejercicio en Primera División –ahora llamada Liga Prime–, O Parrulo Ferrol anunció los nombres que no seguirán vistiendo de blanco. Todos ellos ya se habían despedido de club y ciudad en sus redes como Morgato, Bruno Días, Penezio y Starna, siendo el último la pasada semana el coruñés Gonzalo Santa Cruz.

Una lista de nombres a la que se une la del capitán Iván Rumbo, al que se le realizó una emotiva despedida. Ahora el club hace oficial la salida de todos ellos a los que agradece “su trabajo, compromiso y profesionalidad en el tiempo que han formado parte de la familia parrula”.